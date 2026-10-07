AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Başkanvekilliğine seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beyazıt'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM'de Başkanvekilliği görevine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

1962'de Niksar'da doğan Yusuf Beyazıt, ilk ve orta öğretimini Tokat'ta, lise eğitimini Kayseri Lisesi ve Kayseri İmam Hatip Lisesinden mezun olarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinden mezun oldu. TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Kilis, Niksar ve Ankara'da çeşitli okullarda öğretmenlik, Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilmesi ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Encümen Müdürlüğü, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İSKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte; Kiptaş, Beltur ve Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde eğitim ve emek konularında makaleleri yayımlandı, Ayrıca Marmara Üniversitesinde mevzuat dersleri verdi. 14 Şubat 1992 tarihinde Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) kurucularından olup, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2003 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde AK Parti Tokat Milletvekili seçildi. Ayrıca 26. Yasama Döneminde Plan-Bütçe Komisyon üyeliği, Milli Savunma Komisyon Başkanlığı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığını yürüttü. 7 Temmuz 2018 tarihli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AK Parti Tokat Milletvekili seçildi. Bu dönemde sırasıyla AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yeniden AK Parti Tokat Milletvekili seçildi. Halen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2023 yılının Ocak ayında Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfını kurmuş olup, halen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Beyazıt, evli ve üç çocuk babasıdır.