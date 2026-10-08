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Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında ortaya atılan “soruşturma öncesi fondaki parasını çekti” ve “400 koydu, 800 aldı” iddialarına 6 başlıkta yanıt verdi. İddiaların tümüyle mesnetsiz olduğunu ve hesabın hiçbir zaman kapatılmadığını belirten Bolat, 37,8 milyon liralık tasarrufunun borsa hissesi değil, yasal bir kira sertifikası (SUKUK) olduğunu açıkladı. Bolat, söz konusu iddialara ilişkin hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16 Eylül tarihinden bu yana 7 yatırım kuruluşuna yönelik yürütülen fon soruşturmaları üzerinden hedef alındığını belirterek sert tepki gösterdi. Hakkında ortaya atılan "krizden önce parasını çekip hesabı kapattı" ve "büyük kazanç sağladı" iddialarını "sosyal ve siyasal linç avcılığı" olarak niteleyen Bolat, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tüm finansal hareketlerini kalem kalem açıkladı.

Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!" - 1

"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDE"

Göreve başladığı günden itibaren kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının tüm mal varlığını kanuni süreler içinde eksiksiz beyan ettiğini vurgulayan Bolat, hiçbir gelirini ya da tasarrufunu gizlemediğini belirttiği açıklamasından şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımı hedef alan ve 'fon'da parası olup, krizden önce çekti hesabı kapattı', 'fona 400 koydu, krizden önce çekti, 800 aldı' şeklinde başta Murat Ağırel'in hayasiyetsizce iftirasına konu olan açıklamalar konusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve tümüyle mesnetsiz yalan yanlış iddialara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları ifade etmek istiyorum:

1. Bakanlık görevine geldiğimizden itibaren tüm mal varlığı beyanlarımız, kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verilmiştir. Bu bilgiler kontrole tabidir.

Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir.

2. Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda farklı sermaye piyasası ve para piyasası yatırım araçları bulunmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde 7 tane yatırım kuruluşları ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur."

Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!" - 2

BORSA DEĞİL SUKUK: "HESAP HİÇBİR ZAMAN KAPATILMADI"

43 yıllık akademik, iş ve özel sektör tecrübesiyle elde edilen 37,8 milyon TL'lik aile birikiminin 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Portföy bünyesinde faizsiz finans enstrümanı olan SUKUK (kira sertifikası) hesabına yatırıldığını açıklayan Bolat, iddiaların merkezindeki hesaba ilişkin şu detayları paylaştı:

"Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı, 37,8 milyon Türk Lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır.

Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir.

Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca SUKUK (kira sertifikası) aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, SUKUK hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır.

Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında, söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmemiştir.

Dolayısıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir."

Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!" - 3

GETİRİ ORANLARINI TEK TEK PAYLAŞTI

Yatırımın iddia edildiği gibi fahiş kârlar üretmediğini belirten Bakan Bolat, SUKUK getiri oranlarını kamuoyuyla paylaşarak, "Kamuoyunda 'fondaki para' şeklinde itibarsızlaştırılmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır.

Son 1 aylık getirisi %1,82

Son 3 aylık getirisi %7,75,

Son 6 aylık getirisi %18,81

Kira sertifikaları, devlet tahvili, altın fonu, döviz fonu gibi, yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve yatırımcıların erişimine açık bir para piyasası aracıdır.

Üstelik SUKUK isimli kira sertifikasının geliri de risksiz ve garantili değildir. İhraç eden kuruluşun sukuku geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, yatırımcının anaparası dahil, değer kaybı yaşaması da mümkündür.

3. söz konusu sukuk hesabı üzerinden hisse senedi alım-satımı yapılmamıştır.

Yaklaşık 2 yıl 8 aydır söz konusu tasarrufun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmemiştir.

Daha da önemlisi;

Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla şahsımın söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi de külliyen yalandır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!" - 4

"NE KRİPTO PARAMIZ VAR NE DE YURT DIŞINDA BİR KURUŞUMUZ"

Bakan Bolat, kendisinin bugüne kadar hiçbir finans ya da yatırım kuruluşunda ortaklığı, yöneticiliği veya imza yetkisi bulunmadığının altını çizdi. Kripto varlık veya yurt dışı hesap iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"4. ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurt dışı para yatırımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Devletimize vergi ve sigorta prim borcu yoktur.

Şahsımın ve ailemin kripto varlıklar veya yurt dışı finansal yatırım işlemi bulunmamaktadır.

Tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerimiz devletimizin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında ve kontrole tabidir. Her şey şeffaftır.

MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduğumuzu özellikle ifade ediyorum.

Bütün bu gerçeklerin ışığında, 2 yıl 8 aydır aynı SUKUK = KİRA SERTİFİKASI yasal bir yatırım aracında bulunan ve halen de kapatılmamış olan bir aile tasarrufunun, son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılması; hakikati ortaya koymak değil, şahsıma çamur atma ve itibarımı yıpratma çabasıdır, kara propaganda yalanıdır.

5. 63 yıllık hayatımız ve 43 yıllık iş hayatımızın, aile ve sosyal hayatımızın en büyük temeli, bugüne kadarki şeffaflığımız, her zaman doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, meşruiyet, vicdan ve ahlak normlarına uymak ve kanunlara saygılı olmak, halkımız ve vatanımızın hizmetinde can siperane çalışmak, düsturumuz olmuştur. Buna bizi bilen tanıyan herkes şahittir. Siyasette ve icraatta olduğunuz zaman, bu tür mesnetsiz haksız saldırılar maalesef olmaktadır. Ama bize Allah'ın izniyle hiçbir zaman bu tür kara propaganda iftirası yapışmaz ve yapışmayacaktır."

"8 YAŞINDAKİ TORUNUMU AĞLATTILAR, HESAP SORACAĞIM"

Açıklamasının en dikkat çeken bölümünde iftiraların ailesine verdiği zarara değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirterek şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

"6. Hukuki haklarımız saklıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük ve 8 yaşındaki torunlarımı ağlatan haysiyet cellatlarının bu mesnetsiz yalan bilgi ve iftiralarına karşı ve bu iftiraları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."

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