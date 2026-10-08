Bakan Bolat'tan fon soruşturması iddialarına sert tepki: "400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır!"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16 Eylül tarihinden bu yana 7 yatırım kuruluşuna yönelik yürütülen fon soruşturmaları üzerinden hedef alındığını belirterek sert tepki gösterdi. Hakkında ortaya atılan "krizden önce parasını çekip hesabı kapattı" ve "büyük kazanç sağladı" iddialarını "sosyal ve siyasal linç avcılığı" olarak niteleyen Bolat, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tüm finansal hareketlerini kalem kalem açıkladı.

"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDE"

Göreve başladığı günden itibaren kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının tüm mal varlığını kanuni süreler içinde eksiksiz beyan ettiğini vurgulayan Bolat, hiçbir gelirini ya da tasarrufunu gizlemediğini belirttiği açıklamasından şu ifadelere yer verdi:

"Şahsımı hedef alan ve 'fon'da parası olup, krizden önce çekti hesabı kapattı', 'fona 400 koydu, krizden önce çekti, 800 aldı' şeklinde başta Murat Ağırel'in hayasiyetsizce iftirasına konu olan açıklamalar konusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve tümüyle mesnetsiz yalan yanlış iddialara açıklık getirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları ifade etmek istiyorum:

1. Bakanlık görevine geldiğimizden itibaren tüm mal varlığı beyanlarımız, kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verilmiştir. Bu bilgiler kontrole tabidir.

Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir.

2. Türkiye'de 1.200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda farklı sermaye piyasası ve para piyasası yatırım araçları bulunmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde 7 tane yatırım kuruluşları ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur."