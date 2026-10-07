Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılında siyasi partiler arasında daha sorumlu bir üslup görmek istediğini söyledi. Erdoğan, "İzmir bugün bir başka coşkulu" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor, yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle Genel Merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

İZMİR BUGÜN BİR BAŞKA

İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibaren başlayan Yeni Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum. aynı şekilde parlamentomuza siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan herkese başarılar diliyorum.

Gazi Meclis'imiz tatile görülmemiş mutabakat örneği ile girmiştir. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak toplumsal zeminin oluşmasına ivedilikle ihtiyacımız var. İktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı da nasıl davrandığı da çok önemli.

"YENİ YASAMA YILINDA MUHALEFETTEN DAHA SORUMLU BİR ÜSLUP GÖRMEK İSTİYORUM"

Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

"9 AYLIK İHRACATIMIZ YÜZDE 5,2 ARTIŞLA 211 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Değerli kardeşlerim, gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız.

"SAVAŞIN ENFLASYONA YILLIK ETKİSİ 7 PUAN BANDINDA"

Son olarak pazartesi günü eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir.

"ENFLASYONDA HEDEFLEDİĞİMİZ VEYA ARZU ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız.

Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım. Reel ekonomiyle ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyoruz. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz.

FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Fon piyasasının belli bölümünde çıkan soruna büyük bir kararlılıkla gereken adımları peyderpey atıyoruz. En başta hukuki yönü var, yargı, anayasamız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin: Haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem mahkemelerde hem de mahkeme-i kübra'da yaradana verecektir. Bu meselenin bir de ekonomik yönü var.

Meselenin siyasi yönü, vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi hareketimizin esası olan ilkeyi en önemli düstur yaptık: Siyasin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait soyut kavram olarak değil, partimizin en merkezine siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimi inanç, etik üzerine inşa edilmiş siyasettir. İlk AK Parti hükümetini kurduğumuzda biz ne dediler? 'İktidar yozlaştırır' dediler, 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi, bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır.

"BURADAN SİYASİ YAN KESİCİLERE EKMEK ÇIKMAZ"

Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları gereken neyse yapar. Milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışıyor. Para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, bize saldırıyorlar. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alır ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz, boşuna ellerini ovuşturuyorlar.

Milletin içine çıkamayan tipler pişkince ahkam kesiyor. Para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar bize saldırıyor. Yönetim tarzımızın pusulası ahlak

AK Parti ailesi yeni katılımlarla saflarını güçlendirmeye devam ediyor. AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmıştır.



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