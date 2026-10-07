Elazığ'da ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel bir mülkün bahçesinde yaktığı için daha önce 47 milyon 206 bin 354 TL ceza uygulanan özel sağlık kuruluşuyla ilgili yeni tespitlere ulaşıldı. Adli soruşturmada kuruluşun 2025'te 3 farklı şubesine ait tıbbi atıkları da benzer yöntemle yaktığı kamera ve GSM kayıtlarıyla belirlenince 3 sağlık kuruluşuna toplam 501 milyon 568 bin TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde imha edilmesine yönelik yürütülen incelemelerin ardından yeni bir idari yaptırım uyguladı.

Daha önce ilaç ve hastane atıklarını özel bir mülkün bahçesinde yaktığı için cezalandırılan özel sağlık kuruluşunun, benzer yöntemi geçmişte de kullandığı tespit edildi.

Bakanlık ekipleri, yeni tespitlerin ardından şirketin 3 sağlık kuruluşuna toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uyguladı.

İLK CEZA MAYIS AYINDA KESİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl mayıs ayında özel sağlık kuruluşunun ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel bir mülkün bahçesinde yaktığını belirlemişti.

Kuruluşa bu olay nedeniyle 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulanmıştı.

Olayla ilgili adli soruşturma ise devam etti.

KAMERA VE GSM KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni bulgular, olayın yalnızca mayıs ayında tespit edilen vakayla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Adli soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, aynı sağlık kuruluşunun 2025 yılında farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer şekilde yakarak imha ettiği belirlendi.

Bu tespitlerin kamera ve GSM kayıtlarıyla yapıldığı bildirildi.

3 FARKLI ŞUBE İÇİN YENİ YAPTIRIM

Adli makamların elde edilen bulguları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğüne bildirmesinin ardından ekipler yeniden harekete geçti.

Yapılan değerlendirme sonucunda şirketin 3 sağlık kuruluşuna, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uygulandı.