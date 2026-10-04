Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvet paralarını altına ve dövize çevirerek sisteme soktuğu ve Durmuş Küsbeci adına araziler aldığı öne sürüldü. Ahmet Serkan Tuncer'in ise söz konusu parayla Gama Konutları'ndan bir ev aldığı iddiasına yer verildi.

"ÇİÇEKLERLE BİRLİKTE BİR VAZONUN İÇİNE KOY" Serkan Canıtezer, ifadesinde rüşvet talebini kabul etmediğini belirterek şunları söyledi: "Atilla Küsbeci, çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup, eşi Merve Küsbeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi. Ancak kabul etmedim. Yapı ruhsatını aldım ama rüşveti alabilmek için inşaattan iki kez tadilat projesi istediler. Atilla Küsbeci'nin şantiyeme gönderdiği Yapı Kontrol Şefi üçüncü kez tadilat projesine sokulacağını bildirip, 'Siz sebebini biliyorsunuz. Yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden' dedi. Durumu CİMER'e de bildirip, 19 Ağustos 2026'da 100 bin TL ile KOM Şube Müdürlüğü'ne gidip, seri numaralarını kayıt altına aldırdım. Ardından parayı teslim etmeye hazır olduğumu bildirdim."