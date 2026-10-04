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Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!"

Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen dev yolsuzluk operasyonu, Mezitli Belediyesi'ndeki akılalmaz rüşvet çarkını ve parayı tahsil etme yöntemlerini gözler önüne serdi. İmar ve ruhsat işlemleri için bir iş insanından 5 milyon lira rüşvet istendiği, paranın ise dikkat çekmemesi için "çiçekli bir vazonun içine konularak" imar birimindeki eşin odasına bırakılmasının talimatı verildiği ortaya çıktı.

Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Mezitli Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer, ifadesinde Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin kendisinden 5 milyon TL istediğini anlattı. Canıtezer, paranın çiçeklerle birlikte bir vazoya konularak Küsbeci'nin eşinin görev yaptığı imar birimine bırakılmasının talep edildiğini söyledi.

Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!" - 1

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET İDDİASI

Dosyadaki verilere göre, arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci görüşüyordu. Bu görüşmelerde talep edilen rüşveti verenlerin imar yoğunluklarının artırıldığı ve lehlerine değişiklikler yapıldığı iddia edildi.

Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!" - 2

Paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da dosyada yer aldı.

Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!" - 3

Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvet paralarını altına ve dövize çevirerek sisteme soktuğu ve Durmuş Küsbeci adına araziler aldığı öne sürüldü. Ahmet Serkan Tuncer'in ise söz konusu parayla Gama Konutları'ndan bir ev aldığı iddiasına yer verildi.

Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!" - 4

"ÇİÇEKLERLE BİRLİKTE BİR VAZONUN İÇİNE KOY"

Serkan Canıtezer, ifadesinde rüşvet talebini kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Atilla Küsbeci, çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyup, eşi Merve Küsbeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmamı istedi.

Ancak kabul etmedim. Yapı ruhsatını aldım ama rüşveti alabilmek için inşaattan iki kez tadilat projesi istediler. Atilla Küsbeci'nin şantiyeme gönderdiği Yapı Kontrol Şefi üçüncü kez tadilat projesine sokulacağını bildirip, 'Siz sebebini biliyorsunuz. Yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden' dedi. Durumu CİMER'e de bildirip, 19 Ağustos 2026'da 100 bin TL ile KOM Şube Müdürlüğü'ne gidip, seri numaralarını kayıt altına aldırdım. Ardından parayı teslim etmeye hazır olduğumu bildirdim."

Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!" - 5

İKİ LÜKS OTELLE İLGİLİ ŞİKÂYETLER DOSYADA

Soruşturma dosyasında, Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci'nin kentteki iki lüks otelin imara aykırı bölümler yapmasına göz yumduklarına ilişkin tespitler de yer aldı.

Bu yöndeki şikâyetlerin işleme konulmadığı belirtildi.

ALİ ÖZBARAN'IN EVİNDEN ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, soruşturmalar kapsamında "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan Özbaran Enerji Şirketi sahibi Ali Özbaran'ın evinde arama yapıldı.

Aramada 257 bin avro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilogram külçe altın, 116 Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın bulundu. Evden ayrıca bir ruhsatsız tabanca ve ihale dokümanları çıktı.

Mezitli’de imar ve rüşvet soruşturmasıMezitli’de imar ve rüşvet soruşturması MEZİTLİ'DE İMAR VE RÜŞVET SORUŞTURMASI

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