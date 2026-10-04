Mersin Mezitli'de akılalmaz rüşvet çarkı: "5 milyonu vazoya koyup eşimin odasına bırak!"
Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen dev yolsuzluk operasyonu, Mezitli Belediyesi'ndeki akılalmaz rüşvet çarkını ve parayı tahsil etme yöntemlerini gözler önüne serdi. İmar ve ruhsat işlemleri için bir iş insanından 5 milyon lira rüşvet istendiği, paranın ise dikkat çekmemesi için "çiçekli bir vazonun içine konularak" imar birimindeki eşin odasına bırakılmasının talimatı verildiği ortaya çıktı.
Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Mezitli Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları ortaya çıktı. Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer, ifadesinde Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin kendisinden 5 milyon TL istediğini anlattı. Canıtezer, paranın çiçeklerle birlikte bir vazoya konularak Küsbeci'nin eşinin görev yaptığı imar birimine bırakılmasının talep edildiğini söyledi.
İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET İDDİASI
Dosyadaki verilere göre, arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci görüşüyordu. Bu görüşmelerde talep edilen rüşveti verenlerin imar yoğunluklarının artırıldığı ve lehlerine değişiklikler yapıldığı iddia edildi.
Paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı ve müteahhit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı da dosyada yer aldı.