Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğini en güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, yalnızca geçmişin izlerini taşıyan değil, binlerce yıllık kültürel mirasını bugün de yaşatan ve geleceğe aktaran bir şehir. Mezopotamya'nın kalbinde farklı medeniyetlerin bıraktığı izler; surlarından İçkale'sine, Ulu Camii'sinden Hevsel Bahçeleri'ne, geleneksel sanatlarından müziğine ve mutfağına kadar şehrin bütün dokusuna yansıyor. Bu eşsiz birikim, Diyarbakır'ı Türkiye'nin en özel kültür şehirlerinden biri haline getiriyor." dedi.

Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır'da beşinci kez düzenleniyor olması bizim için büyük önem taşıyor. Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleriyle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır'da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Festivalin Diyarbakır'ın kültür hayatına dinamizm kazandırmasını, kültür turizmini güçlendirmesini ve şehrin değerlerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmasını diliyorum." dedi.