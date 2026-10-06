Genç kıza babasının yanında saldırdı! Polis gözaltına aldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasıyla birlikte yürüyen genç kız, daha önceden tanımadığı bir şahıs tarafından darbedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.