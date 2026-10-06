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Genç kıza babasının yanında saldırdı! Polis gözaltına aldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Genç kıza babasının yanında saldırdı! Polis gözaltına aldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasıyla birlikte yürüyen genç kız, daha önceden tanımadığı bir şahıs tarafından darbedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde babasıyla birlikte evine gitmekte olan N.C. isimli genç kız, daha önceden tanışıklığı bulunmayan A.A. (54) isimli şahsın saldırısına uğradı. Genç kız, babası ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan A.A., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan genç kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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