Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Gaziantep'te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"GAZİANTEP GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIYAN BİR KÜLTÜR ŞEHRİ"

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin binlerce yıllık tarihi, İpek Yolu üzerindeki eşsiz konumu, güçlü kültürel mirası ve UNESCO tescilli gastronomisiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne 4'üncü kez ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Gaziantep'in geçmişten aldığı büyük mirası bugün de yaşatan, kültürünü ve sanatını günlük hayatının bir parçası olarak geleceğe taşıyan özel bir şehir olduğunu ifade eden Çeber, festival boyunca ziyaretçilerin kentin yalnızca tarihini değil; ustasını, sanatını, mutfağını ve kadim şehir kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine; beyrandan yuvalamaya, kebaptan Antep baklavasına kadar Gaziantep'in zengin kültürel ve gastronomik değerlerinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturulacağını vurgulayan Çeber, "Gaziantep, yalnızca geçmişiyle övünen değil, geçmişini geleceğe taşıyan yaşayan bir kültür şehridir. Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinlikle kültürü, sanatı ve gastronomiyi şehrimizin dört bir yanında hep birlikte yaşayacağız." dedi.