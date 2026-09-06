"Bu kapsamda ben de yarın İstanbul'a giderek derin denizlerde batık çalışmaları ve enkaz çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım."

Üstel, arama çalışmalarına ek imkanların ve alternatif yöntemlerin dahil edilmesi için çaba harcadıklarına dikkati çekerek, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştireceği temaslar sonucu tüm rapor ve bulguları değerlendireceklerini sözlerine ekledi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarına desteğinden dolayı Türkiye'ye ve gayretlerinden ötürü tüm arama ekiplerine teşekkürlerini sundu.