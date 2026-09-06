Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz" dedi.
KKTC Başbakanı Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan gemide kaybolan 15 kişiye ulaşılması için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını söyledi.
Üstel, "Günler ilerledikçe özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz, çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" dedi.
Üstel, tek hedeflerinin kayıplara ulaşmak olduğunu, batığın çıkarılması için Türkiye'deki uzman kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini, bu kapsamda Türkiye'den gelen uzmanların da bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.
"ENKAZI ÇIKARIP ÇIKARAMAYACAĞIMIZI NETLEŞTİRECEĞİZ"
Bugün Girne açıklarında arama yapan TCG Alemdar gemisindeki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Üstel, şu bilgileri paylaştı:
"Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz. Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli, bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyor."