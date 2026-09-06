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Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan kişilere ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz" dedi.

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 1

KKTC Başbakanı Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan gemide kaybolan 15 kişiye ulaşılması için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını söyledi.

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 2

Üstel, "Günler ilerledikçe özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartları giderek zorlaşmaktadır ancak tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerimiz, çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" dedi.

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Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 3

Üstel, tek hedeflerinin kayıplara ulaşmak olduğunu, batığın çıkarılması için Türkiye'deki uzman kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini, bu kapsamda Türkiye'den gelen uzmanların da bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 4

"ENKAZI ÇIKARIP ÇIKARAMAYACAĞIMIZI NETLEŞTİRECEĞİZ"

Bugün Girne açıklarında arama yapan TCG Alemdar gemisindeki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Üstel, şu bilgileri paylaştı:

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 5

"Gemi enkazının çıkarılması yönündeki çalışmalar yarın netleşecek. Enkazı çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz. Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli, bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyor."

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 6

"Bu kapsamda ben de yarın İstanbul'a giderek derin denizlerde batık çalışmaları ve enkaz çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım."

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 7

Üstel, arama çalışmalarına ek imkanların ve alternatif yöntemlerin dahil edilmesi için çaba harcadıklarına dikkati çekerek, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştireceği temaslar sonucu tüm rapor ve bulguları değerlendireceklerini sözlerine ekledi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarına desteğinden dolayı Türkiye'ye ve gayretlerinden ötürü tüm arama ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 8

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Girne açıklarında batan gemi için kritik gün! KKTC Başbakanı Üstel: Çıkarıp çıkaramayacağımızı netleştireceğiz 9

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı. Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

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