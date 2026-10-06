Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar suç örgütüne operasyon: 120 adreste 102 gözaltı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, “Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik 16 aylık takibin ardından Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. 120 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 102 şüpheli gözaltına alınırken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken yaklaşık 27,8 milyon TL değerindeki 2 gayrimenkul ile 12 araca el konulması talep edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Yıkamacılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 16 ay süren çalışmasının ardından kimlikleri belirlenen 117 şüphelinin yakalanması için şafak vakti harekete geçildi.
Adana merkezli 11 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
102 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlar Adana'nın yanı sıra Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
32 AYRI OLAY MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında şüphelilerin toplam 32 ayrı olaya karıştıklarının tespit edildiği belirtildi.
Şüpheliler hakkında;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Kasten öldürmeye teşebbüs,
- Kasten yaralama,
- Örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma,
- Silahlı tehdit,
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
- 6136 sayılı Kanun'a muhalefet,
- Mala zarar verme,
- Nitelikli yağma,
- Özel hayatın gizliliğini ihlal,
- Görevli memura direnme
suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek ve 23 kartuş bulundu.
Ayrıca 3 çelik yelek ile 1 kasatura ele geçirildi.
390 KÖK KENEVİR VE 1.403 UYUŞTURUCU HAP
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler de bulundu.
Polis ekipleri;
- 390 kök kenevir bitkisi,
- 1.403 uyuşturucu hap,
- 479,67 gram esrar,
- 1,29 gram kokain,
- 347,3 gram sentetik kannabinoid,
- 3,2 gram A. M. maddesi,
- 234,5 gram aseton,
- 75 küçük kilitli poşet,
- 2 esrar öğütme aparatı,
- 2 hassas terazi
ele geçirdi.
MAL VARLIKLARI İÇİN EL KOYMA TALEBİ
Operasyonla eş zamanlı olarak şüphelilerin mal varlıklarına yönelik mali çalışma da yürütüldü.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile toplam 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araç tespit edildi.
Toplam değeri yaklaşık 27 milyon 775 bin TL'yi bulan söz konusu gayrimenkul ve araçlara el konulması talep edildi.
31 SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN BAŞVURU
Soruşturmanın dijital ayağında da örgüt adına paylaşım yapıldığı değerlendirilen sosyal medya hesapları incelemeye alındı.
Örgüt adına paylaşım yaptığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.
15 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Gözaltına alınan 102 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken adreslerinde bulunamayan 15 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.