Ayrıca 3 çelik yelek ile 1 kasatura ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

(Foto: DHA)

390 KÖK KENEVİR VE 1.403 UYUŞTURUCU HAP

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler de bulundu.

Polis ekipleri;

390 kök kenevir bitkisi,

1.403 uyuşturucu hap,

479,67 gram esrar,

1,29 gram kokain,

347,3 gram sentetik kannabinoid,

3,2 gram A. M. maddesi,

234,5 gram aseton,

75 küçük kilitli poşet,

2 esrar öğütme aparatı,

2 hassas terazi

ele geçirdi.

MAL VARLIKLARI İÇİN EL KOYMA TALEBİ

Operasyonla eş zamanlı olarak şüphelilerin mal varlıklarına yönelik mali çalışma da yürütüldü.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile toplam 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araç tespit edildi.

Toplam değeri yaklaşık 27 milyon 775 bin TL'yi bulan söz konusu gayrimenkul ve araçlara el konulması talep edildi.