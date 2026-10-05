Kayseri'de tartışma kanlı bitti! Bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı saldırıda bir kişi yaralanırken, kavgada otomobil de zarar gördü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Ş. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş. bıçaklanarak yaralandı.
E.Ş., yakınları tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde ve yaralının hastaneye getirildiği otomobilde inceleme yaptı. Kavgada otomobilde hasar meydana gelirken E.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.