Kayseri'de tartışma kanlı bitti! Bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı saldırıda bir kişi yaralanırken, kavgada otomobil de zarar gördü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.