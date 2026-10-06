Demir ağlar Avrupa sınırında! Türkiye'nin hızına hız katacak dev proje: Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete giriyor!

HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINA ULAŞIYOR

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız." dedi.