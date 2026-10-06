Demir ağlar Avrupa sınırında! Türkiye'nin hızına hız katacak dev proje: Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete giriyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla YHT ağına doğrudan bağlı il sayısının 11’den 14’e çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını kaydetti.
HIZLI TREN AĞI AVRUPA SINIRINA ULAŞIYOR
Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız." dedi.
Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık." ifadelerini kullandı.