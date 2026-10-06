Bursa Yenişehir'de Ak Parti'ye iki yeni katılım! Rozetler takıldı

Yenişehir Belediye Meclisi'nde bağımsız olarak görev yapan Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş, AK Parti'ye katıldı. Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende iki meclis üyesine parti rozetlerini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan taktı. Katılımla birlikte AK Parti'nin Yenişehir'deki siyasi kadrosu güçlenirken, Başkan Ercan Özel "ortak paydamız Yenişehir" mesajı verdi.

Bir süredir Yenişehir Belediye Meclisi'nde bağımsız olarak görev yapan Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş, siyasi hayatlarına AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. İki meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla Bursa İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törende Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş'e parti rozetlerini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan taktı. Rozet töreninde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve İlçe Teşkilatı da hazır bulundu.

"YENİŞEHİR ORTAK PAYDASINDA BULUŞUYORUZ"

Katılımların ardından değerlendirmede bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "AK Parti ailemize katılan kıymetli meclis üyelerimiz Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş'e hoş geldiniz diyorum. Bizim ortak paydamız Yenişehir. Şehrimize daha fazla eser kazandırmak, hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermek ve Yenişehir'imizi geleceğe hazırlamak için kadromuzu ve birlikteliğimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Özel, "İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ın rozetlerini taktığı yeni yol arkadaşlarımızla beraber, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yenişehir'imize hizmet etmek için omuz omuza çalışacağız. Katılımlarının partimize ve Yenişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜRKAN: "25 YILDIR DERDİMİZ MİLLETİMİZE HİZMET"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yeni katılımların AK Parti'nin Yenişehir'deki hizmet gücünü daha da artıracağını belirterek, "Bizim bir hizmet kervanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimize hizmet etme gayretimiz var. 25 yıldır derdimiz milletimize hizmet etmek. Sizlerin teveccühüyle hizmet gücümüz daha da artıyor. Bu birlikteliğe güç katan kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş'e 'AK Parti ailemize hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.