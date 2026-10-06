Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 12'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çankaya'daki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara merkezli 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN ÇIKIŞ NOKTASI SİLAHLI SALDIRI

Soruşturmanın, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından derinleştirildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 30 Eylül 2026'da Çankaya'daki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı mercek altına alındı.

SALDIRIYLA BAĞLANTILI 7 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen kişiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıya katıldıkları tespit edilen 7 şüpheli belirlendi.

Bu şüphelilerden 3'ünün adli süreçte bulunan çocuk olduğu bildirildi.

İLK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Soruşturmanın ilk aşamasında şüpheliler 2 Ekim 2026'da adliyeye sevk edildi.

Adli mercilerce 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma, saldırıya iştirak ettiği değerlendirilen diğer kişilerin belirlenmesi amacıyla genişletildi.

DALTONLAR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Elde edilen delillerin incelenmesinin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Başsavcılık açıklamasına göre yapılan çalışmalarda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantıları tespit edilen yeni şüpheliler belirlendi.

Bunun üzerine 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 İLDE ADRESLERE BASKIN

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 6 Ekim 2026'da operasyon için harekete geçildi.

Ankara merkezli 14 ayrı ilde, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak operasyonlarda yakalanamayan diğer şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.