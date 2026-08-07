Daltonlar'a Mersin'de operasyon: 6 tutuklama

Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. İlk etapta yakalanan 2 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi daha yakalayarak suç örgütüne bir darbe daha vurdu.