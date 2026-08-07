Daltonlar'a Mersin'de operasyon: 6 tutuklama
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Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. İlk etapta yakalanan 2 şüphelinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi daha yakalayarak suç örgütüne bir darbe daha vurdu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Daltonlar suç örgütü adına eylem yapmak üzere kente geldikleri tespit edilen 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
İlk operasyonun ardından çalışmalarını genişleten ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı.
6'SI DA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.C., M.C.Ü., C.Y., C.A.İ., S.B.M. ve M.O. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.