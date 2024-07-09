CHP'li belediyeden skandal! Resmen çevre katliamı vatandaşlar isyan etti
CHP'li belediyelerin skandalları bitmiyor. Hizmet, belediye içi sorunlar ve personeller derken skandalların adresi bu kez İzmir'deki Bayraklı Belediyesi oldu. Belediye daha önce hazineden temizlik işleri müdürlüğü şantiyesi kurulmak için kiralanan alanı resmen 'kaçak çöplük'e çevirdi. İlçeden toplanan çöplerin iş makinaları ile bu alana yığıldığı ardından da üzerinin toprakla örtüldüğü görüldü. Skandal duruma ise vatandaşlar isyan etti. İşte detaylar...
Çevreci diye geçinen CHP'li belediye büyük bir skandala imza attı. CHP'li belediyenin çevre skandalı vatandaşları isyan ettirdi. Olayın adresi İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi oldu. İlçe genelinden toplanan çöplerin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çöp transfer istasyonları aracılığı ile Harmandalı Çöplüğüne transfer edilmesi gerekirken CHP'li belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti.
ÇEVRE SKANDALINA ŞİKAYETLER DE FAYDASIZ KALDI
CHP'li Bayraklı Belediyesi Yamanlar Mahallesi'nde daha önce hazineden temizlik işleri müdürlüğü şantiyesi kurulmak için kiralanan alanı çöp depolama alanına dönüştürdü. Yerleşim yerlerinin hemen dibindeki kötü görüntü, çevre sakinlerinde büyük rahatsızlık uyandırırken belediye yönetimine yapılan şikayetlerin bu güne kadar sonuçsuz kaldığı öğrenildi.
AK PARTİLİ BAŞKANDAN SERT TEPKİ: CİDDİ BİR TEHDİT
AK Parti Bayraklı İlçe Tarkan Düzman Yamanlarda çevre katliamına imza atan Bayraklı Belediyesi'ni iş bilmezlikle suçladı. Bayraklı Belediyesi'nin temizlik şantiyesini yasal olmayan bir şekilde resmen vahşi çöp depolama alanına dönüştürdüğünü belirten Düzman, "Burada çok ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. Bayraklı zaten yeşil fakiri bir ilçe. Belediyenin vahşi depolama ile yerleşim yerlerinin hemen yanındaki alanı ne hale getirdiğini hep birlikte gördük. Araziye dökülen çöplerden dolayı bölge sinekten, böcekten geçilmez bir hal almış durumda. Etrafa yayılan pis koku da cabası. Bu da insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.
'GEREĞİNİ YAPIN' ÇAĞRISI
Bayraklı Belediyesi'nin iş bilmezliğinin burada bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden Düzman, "Bayraklı Belediyesi'nin burada vahşi depolamaya bir an önce son verip yığdığı çöpleri de buradan kaldırması gerekiyor. Ortada vatandaşın sağlığını tehdit eden ciddi bir durum söz konusu. Bayraklı halkı bize 31 Mart yerel seçimlerinde muhalefet görevi verdi. Biz de bu tip yanlışlara, gerek yerine giderek gerek belediye başkanına ileterek çözüm üretmek zorundayız. En kısa sürede gereğinin yapılıp atıkların buradan uzaklaştırılması için belediye başkanına çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.
'CHP'Lİ ARKADAŞLAR BU YANLIŞTAN DÖNSÜN'
Bayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir ise yaşananların tam anlamıyla bir skandal olduğunu söyleyerek "Şu anda her fırsatta çevreci olduklarını iddia eden CHP'li arkadaşların yönettiği Bayraklı İlçesindeyiz" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada gayri yasal bir çöp depolama söz konusu. İlçe genelinden toplanan çöpler üzerleri toprakla örtülüp vahşi depolama yapılıyor. Yangınların en yoğun yaşadığın dönemdeyiz. Bölgede depolanan atıklar içinde hayvan leşinden inşaat molozuna, mobilya atıklarına kadar birçok şey var. İnşallah CHP'li arkadaşlar bir an önce yanlıştan döner, vahşi depolama işleminden vazgeçerler."
PİS SULAR YERALTI SULARI DA TEHLİKE ALTINDA
Bayraklı Belediyesinin altına imza attığı çevre ve doğa katliamı ile toprağın hem üstüne hem de altına zarar verdiğini belirten Demir, "Bu bölgede ciddi anlamda yeraltı su kaynakları bulunmakta. Buradan sızan pis sular yeraltı sularını da tehdit ediyor. Biz AK Parti gurubu olarak Bayraklı halkının çıkarlarını gözetmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada da yapılması gereken ne ise yapıp bu yanlışın bir an önce sona ermesini sağlayacağız." dedi.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ! 'HER BAŞVURUYU YAPTIK ÇÖZÜM BULAMADIK'
Konuya ilişkin site yöneticisi Mehmet Aktan oluşan çöp dağlarından çok rahatsız olduklarını belirterek "Pis koku ve sinekten yaz günü kapı pencere açamaz duruma geldik. Defalarca şikayet ettik ama çözüm bulamadık. Bu çöpler bir an önce buradan kalkmalı" diye konuştu.
Sitenin avukatı olduğunu belirten ve konuyla alakalı başvuruları yaptıklarını söyleyen Avukat Doğan Durgun "Her seferinde zamanı geldiğinde kaldırılacak deniyor. Uzun bir süredir bu hafriyat burada. Kapı pencere açamaz duruma geldik. İnsan sağlığı açısından büyük risk söz konusu. Kalıcı bir çözüm üretilmeli, çöpler tamamen buradan kaldırılmalı." diyerek tepki gösterdi.
'EN UFAK KIVILCIM BÜYÜK BİR YANGINA DÖNÜŞEBİLİR'
Öte yandan Sema Nur Durgun isimli vatandaş ise her türlü başvuruyu yaptıklarını ancak çözüm bulamadıklarını söyledi. Durgun "Sinek vesaireyi geçtik. buraya dökülen atıkların içinde asbest içeren maddeler de var. Rüzgarlı havalarda buradan kalkan toz evimizin içine kadar giriyor. " diyerek kalıcı çözüm beklediklerini belirtti. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyen Selda Balıkçı ise "En ufak bir kıvılcım otlarında tutuşması ile büyük bir yangına dönüşebilir. Koku ve sinekten çok rahatsızız. Küçük bebeğim var. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kısacası sağlıklı bir hava solumak istiyoruz." dedi.
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