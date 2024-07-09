CHP’li belediyeden skandal! Resmen çevre katliamı vatandaşlar isyan etti

'CHP'Lİ ARKADAŞLAR BU YANLIŞTAN DÖNSÜN'

Bayraklı Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Emre Demir ise yaşananların tam anlamıyla bir skandal olduğunu söyleyerek "Şu anda her fırsatta çevreci olduklarını iddia eden CHP'li arkadaşların yönettiği Bayraklı İlçesindeyiz" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada gayri yasal bir çöp depolama söz konusu. İlçe genelinden toplanan çöpler üzerleri toprakla örtülüp vahşi depolama yapılıyor. Yangınların en yoğun yaşadığın dönemdeyiz. Bölgede depolanan atıklar içinde hayvan leşinden inşaat molozuna, mobilya atıklarına kadar birçok şey var. İnşallah CHP'li arkadaşlar bir an önce yanlıştan döner, vahşi depolama işleminden vazgeçerler."

PİS SULAR YERALTI SULARI DA TEHLİKE ALTINDA

Bayraklı Belediyesinin altına imza attığı çevre ve doğa katliamı ile toprağın hem üstüne hem de altına zarar verdiğini belirten Demir, "Bu bölgede ciddi anlamda yeraltı su kaynakları bulunmakta. Buradan sızan pis sular yeraltı sularını da tehdit ediyor. Biz AK Parti gurubu olarak Bayraklı halkının çıkarlarını gözetmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada da yapılması gereken ne ise yapıp bu yanlışın bir an önce sona ermesini sağlayacağız." dedi.