Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Avukat Ali Kasım Tuna, meslektaşlarının yoğun katılım gösterdiği görkemli bir lansman programıyla hedeflerini ve projelerini duyurdu. Mesleğin tüm kıdem ve yaş gruplarından avukatların salonu doldurduğu gecede kararlılık mesajı veren Tuna, genç avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan vekâlet ücretlerinin tahsiline, kurumsal iş birliklerinden kriz anlarında avukatın yanında duran güçlü baro yapısına kadar pek çok vizyon projesini kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul baro camiasında Genel Kurul heyecanı başlarken, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için kritik bir adaylık açıklaması geldi. Baronun daha önceki yönetim kurulunda da aktif görev üstlenen Avukat Ali Kasım Tuna, düzenlenen coşkulu bir lansman programıyla başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.
Haftanın ilk gününde gerçekleştirilen ve mesleğin her yaş ile kıdem grubundan hukukçuların yoğun ilgi gösterdiği adaylık tanıtım toplantısında konuşan Tuna, meslektaşlarının sorunlarına doğrudan hakim olduklarını belirterek seçimi kazanmaları halinde kurumsal bir değişim hamlesi başlatacaklarını ifade etti.
GENÇ AVUKATLARIN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİK DARLIK VE MÜVEKKİL BULAMAMAK
Lansman programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkan Adayı Avukat Ali Kasım Tuna, meslektaşlarıyla sık sık bir araya gelerek talepleri yerinde tespit ettiğini vurguladı. Avukatların, özellikle de mesleğe yeni adım atan genç hukukçuların çok ciddi problemlerle boğuştuğunu belirten Tuna, sahadan topladığı verileri şu sözlerle aktardı:
"İşin aslı yani meslektaşların en temel problemi, özellikle gençlerin en temel problemleri bu noktada ekonomik, mali ve müvekkil bulmayla alakalı problemler. Biz de lansmanımızda onlarla alakalı böyle makro ölçekli büyük projeler, vaatler sunduk. İnşallah Genel Kurul'da da bizim lehimize eğer oy kullanılır da biz başkan seçilirsek, bu hususların hepsine de çözüm bulacağımıza inanıyoruz."