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Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Avukat Ali Kasım Tuna, meslektaşlarının yoğun katılım gösterdiği görkemli bir lansman programıyla hedeflerini ve projelerini duyurdu. Mesleğin tüm kıdem ve yaş gruplarından avukatların salonu doldurduğu gecede kararlılık mesajı veren Tuna, genç avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan vekâlet ücretlerinin tahsiline, kurumsal iş birliklerinden kriz anlarında avukatın yanında duran güçlü baro yapısına kadar pek çok vizyon projesini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul baro camiasında Genel Kurul heyecanı başlarken, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için kritik bir adaylık açıklaması geldi. Baronun daha önceki yönetim kurulunda da aktif görev üstlenen Avukat Ali Kasım Tuna, düzenlenen coşkulu bir lansman programıyla başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.

ALİ KASIM TUNA, İSTANBUL 2 NO'LU BAROSU BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

Haftanın ilk gününde gerçekleştirilen ve mesleğin her yaş ile kıdem grubundan hukukçuların yoğun ilgi gösterdiği adaylık tanıtım toplantısında konuşan Tuna, meslektaşlarının sorunlarına doğrudan hakim olduklarını belirterek seçimi kazanmaları halinde kurumsal bir değişim hamlesi başlatacaklarını ifade etti.

Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu - 1

GENÇ AVUKATLARIN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİK DARLIK VE MÜVEKKİL BULAMAMAK

Lansman programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul 2 No'lu Barosu Başkan Adayı Avukat Ali Kasım Tuna, meslektaşlarıyla sık sık bir araya gelerek talepleri yerinde tespit ettiğini vurguladı. Avukatların, özellikle de mesleğe yeni adım atan genç hukukçuların çok ciddi problemlerle boğuştuğunu belirten Tuna, sahadan topladığı verileri şu sözlerle aktardı:

Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu - 2

"İşin aslı yani meslektaşların en temel problemi, özellikle gençlerin en temel problemleri bu noktada ekonomik, mali ve müvekkil bulmayla alakalı problemler. Biz de lansmanımızda onlarla alakalı böyle makro ölçekli büyük projeler, vaatler sunduk. İnşallah Genel Kurul'da da bizim lehimize eğer oy kullanılır da biz başkan seçilirsek, bu hususların hepsine de çözüm bulacağımıza inanıyoruz."

Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu - 3

"MESLEKTAŞ HER AN ULAŞABİLDİĞİ VE ARKASINDA DURAN BİR BARO İSTİYOR"

Baro başkanlığına seçilmesi durumunda hayata geçireceği en öncelikli 3 adımı sıralayan Ali Kasım Tuna; ilk olarak İstanbul 2 No'lu Barosu'nun aidiyet duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda ulaşım, seyahat, sigorta, giyim ve akaryakıt sektörlerinin dev firmalarıyla avukatların faydasına özel anlaşmalar yapacaklarını müjdeleyen Tuna, en büyük makro projelerinin ise vekâlet ücretlerinin tahsili noktasında yaşandığını söyledi.

Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu - 4

Geçmiş yönetim kurulu döneminde barodaki eksiklikleri net bir şekilde analiz ettiğini belirten Tuna, avukatların baro tarafından savunulduğunu hissetmek istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu - 5

"Her an ulaşabildiği bir baroya ihtiyacı hissediliyor ve anlık kriz anlarında da işte yardım bulabileceği bir baro istiyor. Aynı zamanda da mensup bulunduğu baronun kendi haklarını her alanda, her kamu kurumunda, her şirkette, her sektörde gür bir sesle haykırmasını ve savunmasını istiyor. Biz bu alanları net bir şekilde o dönemde tespit ettik. İnşallah bugün de o sorunların çözümü noktasında uygulamaya koyacağız."

Avukat Ali Kasım Tuna adaylığını açıkladıAvukat Ali Kasım Tuna adaylığını açıkladı AVUKAT ALİ KASIM TUNA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

#Avukat Ali Kasım Tuna #İstanbul 2 No'lu Barosu
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