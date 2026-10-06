İstanbul baro camiasında Genel Kurul heyecanı başlarken, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için kritik bir adaylık açıklaması geldi. Baronun daha önceki yönetim kurulunda da aktif görev üstlenen Avukat Ali Kasım Tuna, düzenlenen coşkulu bir lansman programıyla başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.

Haftanın ilk gününde gerçekleştirilen ve mesleğin her yaş ile kıdem grubundan hukukçuların yoğun ilgi gösterdiği adaylık tanıtım toplantısında konuşan Tuna, meslektaşlarının sorunlarına doğrudan hakim olduklarını belirterek seçimi kazanmaları halinde kurumsal bir değişim hamlesi başlatacaklarını ifade etti.