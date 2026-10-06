Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güney kesimlerini etkisi altına alacak sert hava hareketliliği nedeniyle 19 kenti sarı kodla uyardı. Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artıracak gök gürültülü sağanak yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildirilirken, Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

(A Haber)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA GÖKYÜZÜ KARARIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Ancak Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu hattında tablo hızla değişiyor.

Özellikle öğle saatlerinden (12.00 - 18.00) itibaren Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamında ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde çok kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Yağış anında şimşek, yerel dolu ve ani rüzgar fırtınası riski bulunuyor.