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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek

Meteorolojinin 6 Ekim Salı tahminine göre yurdun doğu ve güneydoğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak. 20 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıkların bölgede 4 ila 6 derece düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güney kesimlerini etkisi altına alacak sert hava hareketliliği nedeniyle 19 kenti sarı kodla uyardı. Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artıracak gök gürültülü sağanak yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildirilirken, Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

(A Haber)(A Haber)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA GÖKYÜZÜ KARARIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Ancak Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu hattında tablo hızla değişiyor.

Özellikle öğle saatlerinden (12.00 - 18.00) itibaren Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamında ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde çok kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Yağış anında şimşek, yerel dolu ve ani rüzgar fırtınası riski bulunuyor.

(MGM)(MGM)

19 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojinin tahmininde bazı illerde yağışların kuvvetli olabileceği belirtildi. Uyarı verilen bölgeler şöyle:

Bölge / Hat
Sarı Kod Kapsamındaki İller
Akdeniz Hattı
Osmaniye, Hatay (kıyı kesimleri)
Doğu Anadolu
Malatya (güneyi), Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars
Güneydoğu Anadolu
Adıyaman, Diyarbakır (kuzey ve doğusu), Batman (kuzeyi), Siirt

(Not: Kahramanmaraş ve Karaman çevrelerinde de yerel kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor.)

Bu alanlarda yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle yağış anında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, su baskını ve sel riskinin artabileceği değerlendiriliyor.

(MGM)(MGM)

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle bazı bölgelerde kısa sürede kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

6 EKİM İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 6 Ekim Salı günü yağışlı bir hava beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji haritasında İstanbul için sıcaklığın gün içinde 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

Sabah saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olması, gün ilerledikçe havanın ısınması bekleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli yağış uyarısı verilen bölgeler arasında yer almıyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da yağıştan çok parçalı bulutlu ve açık hava öne çıkıyor. MGM'nin 6-12 Ekim haftalık tahmininde sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

YAĞMURUN YANINDA BİR TEHLİKE DAHA: TOZ TAŞINIMI

Yağış alan illerde su baskını ve sel riski konuşulurken, Güneydoğu Anadolu bölgesini farklı bir tehlike bekliyor. Sınır hattından sokulan toz taşınımı sebebiyle Şanlıurfa, Mardin, Batman ve çevre illerde görüş mesafesinde belirgin düşüş ve hava kalitesinde bozulma yaşanacak.

Uzmanlar; astım, bronşit ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, araç sürücülerinin ise azalan görüş mesafesine karşı takip mesafesini artırması gerektiğini vurguluyor.

(MGM)(MGM)

GÜN İÇİNDE SAAT SAAT NE OLACAK?

  • Sabah (06.00 - 12.00): Mersin-Adana-Hatay hattında ve Hakkari-Şırnak-Van sınırında ilk kuvvetli yağışlar başlıyor. Güneydoğu'da toz taşınımı etkisini hissettiriyor.
  • Öğle (12.00 - 18.00): Yağış alanı en geniş sınırına ulaşıyor. Doğu Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Güneydoğu'nun kuzeyinde yerel şiddetli sağanaklar tepe noktasına çıkıyor.
  • Akşam ve Gece (18.00 - 24.00): Yağışlı kütle doğuya doğru çekilerek Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini sürdürüp kademeli olarak zayıflıyor.

(MGM)(MGM)

HAFTA BOYU HAVA NASIL SEYREDECEK?

Meteorolojinin 7 günlük projeksiyonuna göre yağışlı hava uzun süre kalıcı olmayacak:

  • Çarşamba: Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar yerel olarak sürecek; batı ve iç bölgeler az bulutlu.
  • Perşembe: Yağışlar ülkeyi tamamen terk ediyor. Yurt genelinde güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak, sıcaklıklar toparlanıyor.
  • Cuma: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli yerel sağanak geçişleri yeniden yoklayacak.
  • Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar): Tüm Türkiye'de adeta pastırma yazı havası esecek. Yurt genelinde açık, güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.
  • Pazartesi: Yeni haftayla birlikte Marmara ve Batı Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı dalga yurda giriş yapacak.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 1

6 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 22°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 24°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 22°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 22°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 2

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Afyonkarahisar 19°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 27°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 26°C Parçalı bulutlu
Uşak 22°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 3

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 4

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 21°C Parçalı bulutlu
Eskişehir 19°C Parçalı bulutlu
Konya 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 5

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 19°C Parçalı bulutlu
Düzce 21°C Parçalı bulutlu
Sinop 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 6

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 7

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır, Kars çevreleri ile Malatya'nın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecek - 8

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgede toz taşınımı bekleniyor.

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