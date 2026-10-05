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Mersin'deki belediyeler operasyonunda sıcak gelişme! Vahap Seçer dahil 50 tutuklama talebi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'deki belediyeler operasyonunda sıcak gelişme! Vahap Seçer dahil 50 tutuklama talebi

Mersin’de yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheliden 50’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti.

VAHAP SEÇER DAHİL 59 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

En son gözaltına alınan şüphelinin de adliye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

#Vahap Seçer #Mersin Yolsuzluk
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