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Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması! Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması! Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı

Mersin’de yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheliden 50’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından bir ek gözaltı daha gerçekleşti.

VAHAP SEÇER DAHİL 59 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Foto: AA) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (Foto: AA)

En son gözaltına alınan şüphelinin de adliye sevk edilmesiyle sayı 60'a yükseldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 60 kişiden 50'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 şüpheli için adli kontrol kararı istendi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZYİĞİT TUTUKLANDI

Soruşturmanın Yenişehir ayağında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, Mezitli ayağında ise 18 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemece Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi.

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#Vahap Seçer #Mersin Yolsuzluk
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