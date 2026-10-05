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Mersin'deki belediyeler operasyonunda sıcak gelişme! Vahap Seçer dahil 59 şüpheli adliyeye sevk edildi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'deki belediyeler operasyonunda sıcak gelişme! Vahap Seçer dahil 59 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale, rüşvet ve doğrudan temin işlemlerine yönelik yürütülen dev yolsuzluk operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında üç belediye başkanının da bulunduğu şüpheliler, bugün sabaha karşı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

VAHAP SEÇER DAHİL 59 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TUNCER HAKKINDA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şüphelilerin getirildiği Mersin Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Adliyeye sevk edilenlerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi de adliye çevresinde toplandı.

#Vahap Seçer #Mersin Yolsuzluk
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