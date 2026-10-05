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İmamoğlu davasında Wickr detayı! Hüseyin Gün yazışmaları kabul etti | Çarpıcı detay: Kod adı "Jüpiter1881"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İmamoğlu davasında Wickr detayı! Hüseyin Gün yazışmaları kabul etti | Çarpıcı detay: Kod adı "Jüpiter1881"

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 28. duruşma gününde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aynı zamanda casusluk soruşturması kapsamında da sanık olan ve soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hüseyin Gün, hakim karşısında savunma yaptı. Kendisini "Jön Türk" olarak nitelendiren Gün, Mahkeme başkanının şifreli mesajlaşma uygulaması Wickr üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Gün, Necati Özkan ile Wickr'da "Jüpiter1881" rumuzuyla yaptığı görüşmelerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 92. duruşması, tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Örgüt yöneticiliği ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi suçlamalarıyla yargılanan Hüseyin Gün'ün savunması alındı. Daha önce casusluk suçlaması nedeniyle tutuklanan ve soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalan Gün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Hüseyin Gün, Wickr görüşmelerini doğruladı | Fotoğraf: A Haber ArşivHüseyin Gün, Wickr görüşmelerini doğruladı | Fotoğraf: A Haber Arşiv

Gün, duruşmada yaptığı savunmada 2019 yılında gerçekleştirilen tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Casusluk soruşturmasında Gün itirafçı oldu!Casusluk soruşturmasında Gün itirafçı oldu! CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÜN İTİRAFÇI OLDU!

İBB YETKİLİLERİNE YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA SUNUMU

Hüseyin Gün, 2019'daki seçim sürecinde Necati Özkan'ın isteği üzerine 10 günlük açık kaynaklı sosyal medya analizi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gün, 20 Ağustos 2019'da ortağı olduğu ABD merkezli PayQ şirketi üzerinden İBB yetkililerine bir yazılım tanıtımı yaptıklarını belirterek, "Mali şartlarda anlaşamadığımız için herhangi bir ticari ilişkimiz olmadı. 3 Eylül 2019'dan itibaren İBB ile bütün temasım sona erdi" dedi.

Fotoğraf: A Haber ArşivFotoğraf: A Haber Arşiv

MAHKEME BAŞKANI WICKR YAZIŞMALARINI SORDU

Duruşmada öne çıkan başlıklardan biri ise Wickr üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar oldu.

Mahkeme Başkanı, Gün'e Wickr uygulamasının ne olduğunu sordu. Gün, uygulamanın bir mesajlaşma platformu olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, iddianamede yer alan bir yazışmayı gündeme getirerek Gün'e, Necati Özkan'a "W'ya bak" şeklinde bir mesaj gönderip göndermediğini sordu. Gün ise söz konusu mesajların o dönemde faaliyet gösteren teknoloji şirketinin yeteneklerini anlatmaya yönelik olduğunu savundu.

Gün, "Maksadını aşan bir mesaj olmuş olabilir ancak içeriğinde suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

YAZIŞMALARI KABUL ETTİ: DOĞRUDUR

Mahkeme Başkanı, yazışmalarda "Bluestar81" kullanıcı adının bulunduğunu hatırlatarak Gün'ün Wickr'daki kullanıcı adının "Jüpiter1881" olup olmadığını sordu. Gün, bu kullanıcı adının kendisine ait olduğunu doğruladı.

Mahkeme Başkanı'nın, "Bluestar81" rumuzlu Necati Özkan ile Wickr üzerinden görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Gün, "Doğrudur" yanıtını verdi. Gün, söz konusu yazışmaları kabul etmekle birlikte mesajların içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

GÜN'ÜN TELEFONUNDA WICKR'A İLİŞKİN NOT BULUNDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Hüseyin Gün'ün telefonunun notlar bölümünde "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde bir kayıt bulunduğu belirtilmişti. Telefon incelemesinde ayrıca çeşitli sosyal medya ve diğer platformlara ilişkin kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin yer aldığı kombinasyonların da tespit edildiği aktarılmıştı.

"DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ" MESAJI

Soruşturma dosyasına giren Wickr yazışmalarında dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

"Bluestar81" kullanıcı adıyla yapılan görüşmelerden birinde, AK Parti'nin kontrolünde bulunan İstanbul ilçelerine ilişkin "gerçek zamanlı dijital istihbarat" toplandığı yönünde ifadelerin kullanıldığı belirlendi.

Başka bir yazışmada ise yapay zeka destekli bir "dijital ordu"nun, etki aracı olarak devreye alındığı ve bu araçların kullanımında dikkatli olunması gerektiğinin ifade edildiği görüldü. Mesajda ayrıca söz konusu çalışma için resmi bir yetkinin bulunmadığı belirtilirken, buna rağmen riski alan kişinin bu yöntemi kullandığını ifade ettiği aktarıldı.

İmamoğlu davasında Hüseyin Gün'ün savunması: Wickr yazışmalarını kabul etti | (A Haber arşiv)İmamoğlu davasında Hüseyin Gün'ün savunması: Wickr yazışmalarını kabul etti | (A Haber arşiv)

WICKR'DE ÇARPICI MESAJLAR: DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ!
Soruşturma dosyasına giren "Wickr" yazışmalarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öyle ki "Bluestar81" rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada, "Şu anda AKP kontrolündeki kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz" ifadeleri yer aldı. Bir diğer mesajda ise, "Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; Böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil, ama ben riski aldım umarım bu siz ve kampanya tarafından dikkate alınır" ifadeleri dikkat çekti.

Hüseyin Gün'den Wickr itirafı! Mahkeme Başkanı sordu, yazışmaları kabul etti | (A Haber arşiv)Hüseyin Gün'den Wickr itirafı! Mahkeme Başkanı sordu, yazışmaları kabul etti | (A Haber arşiv)

İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR… TANIMLA, ZEHİRLE, ZAYIFLAT VE YOK ET
Jupiter1881: İmamoğlu bilgi hazinesinin üzerinde oturuyor fakat bu bilgiyi silaha dönüştüremiyor ve bu yüzden derin etkililik ve nüfuz sağlayamıyor. İmamoğlu'nun uygun bir koruma (ring-fencing) ve tam kapsamlı PWG saldırı kabiliyetine ihtiyacı var. Böylece şu hedeflere ulaşılabilir: ITD2 (Identify, Toxicify, Degrade & Destroy → Tanımla, Zehirle, Zayıflat ve Yok Et) Bu şekilde, İmamoğlu'na manevra yapması için daha geniş bir alan verilmiş olur.

İmamoğlu davasında Hüseyin Gün'e Wickr sorusu! ʺJüpiter1881ʺ rumuzunu doğruladı | (A Haber arşiv)İmamoğlu davasında Hüseyin Gün'e Wickr sorusu! ʺJüpiter1881ʺ rumuzunu doğruladı | (A Haber arşiv)

"İBB VERİTABANINI KOPYALAMAK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANDIK"
Jupiter1881: Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veritabanı kopyalama sorununu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmi yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir.

İmamoğlu davasında kritik duruşma! Hüseyin Gün, Necati Özkan'la Wickr yazışmalarını kabul etti | Fotoğraf: A Haber Arşivİmamoğlu davasında kritik duruşma! Hüseyin Gün, Necati Özkan'la Wickr yazışmalarını kabul etti | Fotoğraf: A Haber Arşiv

"EKREM BEY İSTİHBARAT ANALİZİMİZİ UYGUN ŞEKİLDE KULLANIR"
Jupiter1881: Rica ederim. Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin.

İşte Wickr uygulaması üzerindeki yazışmalar (A Haber arşiv)İşte Wickr uygulaması üzerindeki yazışmalar (A Haber arşiv)

SOSYAL MEDYADA 'SÜRÜ SALDIRISI' PLANI
Jupiter1881: Twitter'daki #BYvsEİ (Binali Yıldırım vs Ekrem İmamoğlu) etiketi giderek daha fazla ivme kazanıyor ve maalesef sahada İstanbul Gönüllüleri'ni göremiyoruz. Keşif analizimiz, İmamoğlu'nun gönüllü tabanının tamamen devreye sokulmasını ve dijital alanı kaplamak için bir sürü (swarm) saldırısı yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun yapılması için gereken tek şey, birinin liderliği üstlenip komuta/kontrol sağlamasıdır. Artık iş sizde. Ekibim şu anda #BYvsEİ üzerinde derin analiz yapıyor.

"W" İFADESİNİN WICKR'A İŞARET ETTİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında "Bluestar81" kullanıcı adının kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik araştırma yapıldı. Hüseyin Gün'ün telefon rehberinde "Necati" adıyla kayıtlı 5 farklı kaydın bulunduğu, bu kayıtların aynı telefon numarası ve isim bilgilerini içerdiği tespit edildi. Söz konusu numaralardan birinin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Necati Özkan'a ait olduğu belirlendi.

Gün'ün WhatsApp yazışmalarında 8 Ağustos 2019 tarihli bir mesajda "W'ye bak" ifadesinin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede ise bu ifadenin Wickr uygulamasına işaret ettiği değerlendirildi.

YAZIŞMALARDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İFADELER

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre "Bluestar81" rumuzunun Necati Özkan'a, "Jupiter1881" rumuzunun ise Hüseyin Gün'e ait olduğu belirlendi. Gün'ün telefonundaki notlarda Necati Özkan'ın "Siyasi İletişim Danışmanı ve Kampanya Direktörü", Yavuz Saltık'ın "Özel Kalem Müdürü", Funda Güleç Yalçın'ın ise "Dijital İletişim Danışmanı" şeklinde kaydedildiği aktarıldı.

Dosyada ayrıca Wickr üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalarda; dijital istihbarat toplama faaliyetleri, İmamoğlu için yürütülen çalışmalar sırasında dikkat edilmesi gereken konular, 70 bin gönüllünün acil şekilde harekete geçirilmesi ve Murat Ongun'un cep telefonuna ilişkin güvenlik iddiaları gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Fotoğraf: A Haber ArşivFotoğraf: A Haber Arşiv

Yazışmalarda, Murat Ongun'un telefonunun uzaktan erişim yoluyla dinlemeye imkan sağlayabilecek bir casus yazılımla enfekte olduğu ve bu nedenle Ekrem İmamoğlu ile yapılacak hassas kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi gerektiğinin ifade edildiği aktarıldı.

MERDAN YANARDAĞ İLE İLGİLİ DE TESPİTLER DOSYADA

  • Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ ile de çeşitli irtibatlarının bulunduğu öne sürüldü.

  • Dosyadaki değerlendirmelerde Gün'ün, Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üzerinde yer alan ve örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan kişilerden biri olduğu iddia edildi.

  • Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre örgütün temel amacının maddi menfaat sağlamak ve elde edilen kaynakla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için finansman oluşturmak olduğu öne sürüldü.

  • Bu kapsamda Gün ve Özkan'ın 2019 yerel seçimleri sırasında birlikte hareket ettiği, seçmenlere ilişkin gizli bilgilerin elde edilmesi ve sızdırılması yoluyla çalışmalar yürüttükleri, seçim bölgeleri üzerinden seçmen profilleri oluşturdukları ve bu bilgiler doğrultusunda seçim stratejileri geliştirdikleri iddia edildi.

  • Soruşturma dosyasında ayrıca bu çalışmalar sırasında elde edilen seçmen bilgilerinin yabancı istihbarat servisleriyle paylaşıldığı ve söz konusu faaliyetlerin casusluk kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

  • Dosyada Merdan Yanardağ'ın da Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetleri kapsamında çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, bu bağlantıların tanık anlatımlarıyla da desteklendiği ileri sürüldü.

  • Soruşturma makamlarının değerlendirmesinde Yanardağ'ın Gün'den menfaat sağladığı, seçim döneminde basın ayağının organize edilmesinde rol aldığı ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı şekilde seçim sürecinin manipüle edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

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