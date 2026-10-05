Örgüt yöneticiliği ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi suçlamalarıyla yargılanan Hüseyin Gün'ün savunması alındı. Daha önce casusluk suçlaması nedeniyle tutuklanan ve soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalan Gün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Gün, 20 Ağustos 2019'da ortağı olduğu ABD merkezli PayQ şirketi üzerinden İBB yetkililerine bir yazılım tanıtımı yaptıklarını belirterek, "Mali şartlarda anlaşamadığımız için herhangi bir ticari ilişkimiz olmadı. 3 Eylül 2019'dan itibaren İBB ile bütün temasım sona erdi" dedi.

Gün, duruşmada yaptığı savunmada 2019 yılında gerçekleştirilen tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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MAHKEME BAŞKANI WICKR YAZIŞMALARINI SORDU

Duruşmada öne çıkan başlıklardan biri ise Wickr üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar oldu.

Mahkeme Başkanı, Gün'e Wickr uygulamasının ne olduğunu sordu. Gün, uygulamanın bir mesajlaşma platformu olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, iddianamede yer alan bir yazışmayı gündeme getirerek Gün'e, Necati Özkan'a "W'ya bak" şeklinde bir mesaj gönderip göndermediğini sordu. Gün ise söz konusu mesajların o dönemde faaliyet gösteren teknoloji şirketinin yeteneklerini anlatmaya yönelik olduğunu savundu.

Gün, "Maksadını aşan bir mesaj olmuş olabilir ancak içeriğinde suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

YAZIŞMALARI KABUL ETTİ: DOĞRUDUR Mahkeme Başkanı, yazışmalarda "Bluestar81" kullanıcı adının bulunduğunu hatırlatarak Gün'ün Wickr'daki kullanıcı adının "Jüpiter1881" olup olmadığını sordu. Gün, bu kullanıcı adının kendisine ait olduğunu doğruladı.

Mahkeme Başkanı'nın, "Bluestar81" rumuzlu Necati Özkan ile Wickr üzerinden görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Gün, "Doğrudur" yanıtını verdi. Gün, söz konusu yazışmaları kabul etmekle birlikte mesajların içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

GÜN'ÜN TELEFONUNDA WICKR'A İLİŞKİN NOT BULUNDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Hüseyin Gün'ün telefonunun notlar bölümünde "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" şeklinde bir kayıt bulunduğu belirtilmişti. Telefon incelemesinde ayrıca çeşitli sosyal medya ve diğer platformlara ilişkin kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin yer aldığı kombinasyonların da tespit edildiği aktarılmıştı.

"DİJİTAL İSTİHBARAT TOPLUYORUZ" MESAJI

Soruşturma dosyasına giren Wickr yazışmalarında dikkat çeken ifadeler de yer aldı.

"Bluestar81" kullanıcı adıyla yapılan görüşmelerden birinde, AK Parti'nin kontrolünde bulunan İstanbul ilçelerine ilişkin "gerçek zamanlı dijital istihbarat" toplandığı yönünde ifadelerin kullanıldığı belirlendi.

Başka bir yazışmada ise yapay zeka destekli bir "dijital ordu"nun, etki aracı olarak devreye alındığı ve bu araçların kullanımında dikkatli olunması gerektiğinin ifade edildiği görüldü. Mesajda ayrıca söz konusu çalışma için resmi bir yetkinin bulunmadığı belirtilirken, buna rağmen riski alan kişinin bu yöntemi kullandığını ifade ettiği aktarıldı.