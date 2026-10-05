Ankara-Şanlıurfa uçağında bomba alarmı! Valilikten açıklama: Tüm yolcular tahliye edildi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında kabinde bulunan “patlayıcı madde” içerikli notun ardından emniyet ve havalimanı ekipleri en üst düzeyde alarma geçerken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak 136 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya gitmek üzere havalanan AJet uçağında uçuş sırasında bulunan bir not, güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı notun fark edilmesinin ardından havalimanında ve emniyet birimlerinde güvenlik önlemleri derhal en üst seviyeye çıkarıldı. ANKARA-ŞANLIURFA UÇAĞINDA BOMBA ALARMI VALİ HASAN ŞILDAK: "BÜTÜN TEDBİRLER ALINMIŞTIR" Korkutan olayın ardından kamuoyunu bilgilendiren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "05.10.2026 tarihinde saat 19.00'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket eden AJet 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak, saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapmıştır. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

UÇAK GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ: DİDİK DİDİK ARANIYOR Şanlıurfa GAP Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapan AJet 4180 sefer sayılı uçak, güvenli park alanına çekildi. Uçakta bulunan 136 yolcu ile 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından, bomba imha uzmanları ve hassas burunlu dedektör köpeklerin eşliğinde uçağın kabin, kargo ve bagaj bölümlerinde didik didik arama başlatıldı.