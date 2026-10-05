"Harem-i İbrahim Camii’ne saldırıyı lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

İşgalci İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, İslam dünyasının önemli kutsal mekânlarından biri olan Harem-i İbrahim Camii'nde tepki çeken görüntülere imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan tarihi mabede giren yerleşimciler, müzik eşliğinde dans etti.

Tarihi ve dini önemiyle Müslümanların dördüncü kutsal mabedi kabul edilen El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik çirkin saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verdi.