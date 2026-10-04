Kutsal mabette alçak provokasyon! İşgalci siyonistlerden Harem-i İbrahim Camii'nde hayasız görüntüler

İşgalci İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimciler, İslam dünyasının önemli kutsal mekânlarından biri olan Harem-i İbrahim Camii'nde tepki çeken görüntülere imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan tarihi mabede giren yerleşimciler, müzik eşliğinde dans etti.

Tarihi ve dini önemiyle Müslümanların dördüncü kutsal mabedi kabul edilen El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camii, bir kez daha terör devleti İsrail'in çirkin yüzüne sahne oldu.

İşgal askerlerinin tam koruması altında ellerini kollarını sallayarak mabede giren fanatik Yahudi yerleşimciler, caminin kutsiyetini çiğneyerek müzik eşliğinde dans etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, grubun kutsal mekânda sergilediği saygısız tavırlar dikkat çekti.

GAZZE'DE SOYKIRIM, BATI ŞERİA'DA DİNİ PROVOKASYON

Gazze'de aralıksız sürdürdüğü sivil katliamları ve soykırımıyla insanlık suçu işleyen işgalci Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da da benzer işgal ve tahrik politikalarını tırmandırmaya devam ediyor.

Harem-i İbrahim Camii'nde kaydedilen rezil görüntüler, İsrail'in yalnızca Filistin halkını değil, tüm İslam dünyasının ortak değerlerini ve kutsallarını hedef aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.