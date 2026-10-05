İhalelerde komisyon hakedişlerde ayrıcalık! “Benim her şeyden haberim var”
Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Genel Sekreter Olcay Tok’un savcılık ifadesi dosyaya girdi. Tok, belediyedeki ihale ve ödeme süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlükleri Belediye Başkanı Vahap Seçer’e anlattığını iddia etti. Tok’un ifadesine göre Seçer, kendisine “Her şeyden benim haberim var” dedi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürüttüğü 2026/16178 sayılı soruşturmada, belediyenin Genel Sekreteri Olcay Tok'un savcılıkta verdiği ifade dosyaya girdi. Tok, gözaltında bulunduğu sırada bazı kişilerin haksız yere suçlandığını düşündüğünü, bildiklerini "devletine yardımcı olmak" amacıyla anlatmaya karar verdiğini söyledi.
2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladığını, 2020'de Genel Sekreter Vekili, 2022'den itibaren de Genel Sekreter olduğunu anlatan Tok; özellikle Doğukan Uyan'ın belediye içindeki etkisi, ihaleler, satın alma birimleri ve hak ediş ödemelerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
"İHALE BEDELİNİN ÜZERİNE KOMİSYON KOYUYORDU"
Tok, ifadesinde Doğukan Uyan'ın belediye içinde güç kazandıktan sonra özellikle 5 milyon liralık açık ihaleler ile 21/b kapsamında gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ihale bedelinin üzerine komisyon koyarak menfaat sağladığını ileri sürdü. Para trafiğinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgisi olmadığını da özellikle belirtti.
Tok ayrıca, bazı isimlerin Doğukan Uyan'ın yönlendirmesi ve Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla Makine İkmal, Park Bahçeler ve Fen İşleri birimlerine yerleştirildiğini beyan etti.
İfadesine göre İbrahim Koyunoğlu, Tolga Kılıç, Eda Güngören Kılıç, Mustafa Kandemir ve Reşat Özkul satın alma süreçlerinde görev aldı. Tok, bu kişilerin piyasa araştırmaları yaptığını ve ihaleye girecek firmaların belirlenmesinde etkili olduklarını ileri sürdü. Doğrudan teminlerde ise ağırlıklı olarak Metin Çulcu'ya ait Mermet firması ile Mustafa Keskin üzerinden kurulduğunu öne sürdüğü Serhat Çınar isimli "paravan şirketin" kullanıldığını ifade etti.
KATI ATIK İHALESİNDE 1 MİLYON 750 BİN LİRALIK PARA İDDİASI
Tok'un anlatımındaki en dikkat çekici başlıklardan biri katı atık ihalesi oldu. 2019'da yaklaşık 70 milyon liralık katı atık ihalesini Ceynak firmasının aldığını anlatan Tok, şirket sahibi Ali Avcı'nın oğlundan 1 milyon 750 bin liranın belediyede çalışan Aslı Gür tarafından alındığını bildiğini söyledi. Tok, Gür'ün daha önce Seçer Tarım'da çalıştığını, daha sonra belediye şirketinde işe alındığını ve özel kalemde "para işlerine baktığını" beyan etti.
Tok, 2022'den sonra katı atık işinde Çevtem firmasının gündeme geldiğini, kendi bulunduğu bir ortamda Doğukan Uyan ile Vahap Seçer'in işin Çevtem'e verilmesine karar verdiklerini söyledi.
İfadesine göre ihale şartnamesi Doğukan Uyan tarafından hazırlanarak Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halisdemir'e sunuldu. Halisdemir'in önce direndiğini, ancak işten çıkarılma korkusuyla şartnameyi sisteme girmek zorunda kaldığını iddia eden Tok; çıkan tartışmada Uyan'ın Halisdemir'e küfrettiğini ve üzerine yürüdüğünü, kendisinin araya girdiğini söyledi.
Tok, ihalede Çevtem'in yaklaşık 182 milyon liralık teklif verdiğini, Ceynak'ın ise teklif yerine şikâyet dilekçesi sunduğunu anlattı. İhalenin daha sonra iptal edildiğini, işin bir süre İmar AŞ üzerinden yürütüldüğünü, ardından yeniden açık ihaleye çıkılarak Çevtem'e verildiğini öne sürdü.
"4,5-5 MİLYON LİRA AVANTA VERDİĞİNİ BANA SÖYLEDİ"
Tok'un savcılıkta anlattığı ikinci önemli olay ise Park ve Bahçeler ihalesi oldu. HLZ isimli firmanın yaklaşık 200 milyon liralık bir ihale aldığını belirten Tok, firma ortaklarından Nesih Aktepe'nin odasına gelerek kalan hak edişini talep ettiğini söyledi.
Tok'un iddiasına göre Aktepe, Ferit isimli kişi aracılığıyla Metin Çulcu'ya iki kez 4,5-5 milyon lira beyanına "avanta" para gönderdiğini ve bu paranın Doğukan Uyan'a verileceğini kendisine bizzat söyledi.