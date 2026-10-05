Tok, Seçer’in kendisine “Her şeyden benim haberim var” dediğini iddia etti. (AA)



"BAŞKANA ANLATTIM, 'HER ŞEYDEN HABERİM VAR' DEDİ"

Olcay Tok, belediyedeki işleyişten rahatsız olduğunu ve eski sisteme dönülmesi gerektiğini Vahap Seçer'e söylediğini de anlattı.



Tok'un ifadesine göre Seçer kendisine "Her şeyden benim haberim var" dedi. Tok, 2024 Nisan ayında aynı konuyu yeniden gündeme getirdiğini, bir süre kendi önerdiği sistem uygulandıktan sonra Vahap Seçer'in kendisini telefonla arayarak Doğukan Uyan'ın söylediği şekilde devam edileceğini bildirdiğini söyledi.

HAKEDİŞ LİSTELERİNİ DEĞİŞTİRİP "PAY" ALINDIĞI KAYITLARA GEÇTİ



Tok, belediyede firmalara yapılacak ödemelerin normalde mali hizmetler tarafından hazırlanıp bütçeye ve hakediş tarihine göre sıralandığını söyledi.

Ancak daha sonra Vahap Seçer'in talimatıyla ödeme listesinin Doğukan Uyan tarafından yeniden elden geçirildiğini, bazı firmalara ayrıcalık tanındığını ve Uyan'ın bu firmalardan "pay aldığını" iddia etti. Tok, buna örnek olarak yine Çevtem firmasını gösterdi.



Tok'un beyanına göre Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki Aynur Ata da ödeme listeleri nedeniyle baskıya uğradı. Doğukan Uyan'ın Ata'ya, "Sen benim listeme ödeme yapmadın, ben krediyi bunun için çektirmiştim, çok yakında seni sürdüreceğim" dediğini kendisine anlattığını belirten Tok, sisteme itiraz eden isimlerin zamanla dışlandığını ileri sürdü.