Polonya Rekabet Otoritesi, teknoloji devi Google hakkında medya kuruluşlarına karşı hâkim piyasa konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Google’ın içerik ödemeleri konusunda yayıncılara haksız şartlar dayattığı öne sürülürken, şirkete küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.

Polonya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Ofisi (UOKiK), Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited ve Google Poland hakkında kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Suçlamaların, Google Arama sonuçları, Google News ve Discover hizmetlerinde haber ve makale özetlerinin gösterilmesi karşılığında medya kuruluşlarına yapılacak telif ve içerik ödemelerinin müzakere edilme biçimine dayandığı bildirildi. Kurum, teknoloji devinin yayıncılara teklifleri değerlendirebilmeleri için gerekli verileri sunmadığını ve bilgi eşitsizliği yaratarak adil pazarlık sürecini engellediğini belirtti.

UOKİK BAŞKANI CHROSTNY: "KENDİLERİNİ HUKUKUN ÜZERİNDE GÖREMEZLER" Teknoloji devine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapan UOKiK Başkanı Tomasz Chrostny, "Büyük teknoloji şirketleri kendilerini hukukun üzerinde göremez." ifadelerini kullandı. Chrostny, gerekli verilerin paylaşılmamasının süreci adil bir müzakere olmaktan çıkardığını ve Google'ın kendi şartlarını tek taraflı olarak dayatmasına yol açtığını belirtti. GOOGLE POLAND İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURDU Suçlamaların ardından açıklama yapan Google Poland yetkilileri, UOKiK tarafından iletilen karar metnini incelediklerini bildirdi. Şirket, Polonya'da hâlihazırda 70'ten fazla yayın kuruluşuyla lisans anlaşması bulunduğunu ve haber yayıncılarına geniş ölçekte ücretlendirme sağlayan sistematik tek platform olduklarını savundu.