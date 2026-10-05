-°C
CANLI YAYIN

Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Bülent Özmen dahil 17 tutuklama talebi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Bülent Özmen dahil 17 tutuklama talebi

Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye getirildi.

Eyüpsultan Belediyesine operasyon!Eyüpsultan Belediyesine operasyon! EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NE OPERASYON!

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahi 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

#Mithat Bülent Özmen
Önceki Haber
Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyede
Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyede
CHP'de Ahmet Aras gerilimi! İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy'dan ihraç çıkışı: Gerekirse ben başvuracağım
Sonraki Haber
CHP'de Ahmet Aras gerilimi! İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy'dan ihraç çıkışı: Gerekirse ben başvuracağım
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın