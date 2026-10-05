Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Bülent Özmen dahil 17 tutuklama talebi
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Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye getirildi.
Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahi 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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