-°C
CANLI YAYIN

Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Önceki Haber
Terör örgütlerine taviz yok! İstanbul Valisi açıkladı: Operasyonlar yüzde 20 arttı
Terör örgütlerine taviz yok! İstanbul Valisi açıkladı: Operasyonlar yüzde 20 arttı
Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Bülent Özmen dahil 17 tutuklama talebi
Sonraki Haber
Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Mithat Bülent Özmen dahil 17 tutuklama talebi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın