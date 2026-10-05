Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli adliyede
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Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk aşamasına geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor.
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