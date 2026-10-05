Haftalık tahminlere göre yağışlı hava yalnızca bugünle sınırlı kalmayacak. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de önümüzdeki günlerde de yağış geçişleri görülecek. Buna karşılık Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinde daha sakin bir hava hakim olacak. Batı bölgelerinde yağışların kesilmesiyle birlikte güneşli günler öne çıkacak.

SICAKLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Havanın en çok merak edilen başlıklarından biri ise sıcaklıkların seyri. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, uzun vadeli tahmin haritalarında ekim ayının ilerleyen dönemleri için dikkat çeken bir değişim olduğunu söyledi.

Tek'in değerlendirmesine göre 5-12 Ekim haftası daha serin geçecek. Ardından 12-19 Ekim döneminde sıcaklıkların özellikle bazı bölgelerde yükselmeye başlaması bekleniyor. 19-26 Ekim haftasında ise Marmara, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Uzman isim, ekimin son haftasında da batı bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretme ihtimaline dikkat çekti.