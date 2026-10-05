Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak beklenirken, üç il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta başında mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıklar birkaç gün sonra artacak. Peki, güneşli günler tam olarak ne zaman dönüyor?
Ekim ayının ilk haftasına başlarken Türkiye semaları adeta iki ayrı iklimin savaş alanına dönüştü. Yurdun batısında ve kuzeyinde sakin bir sonbahar güneşi etkisini hissettirirken, doğu ve güneydoğu hattında tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlik bozuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 05 - 11 Ekim 2026 haftalık tahmin verileri, gökyüzünün sadece yağmur bırakmayacağını, beraberinde şimşek, dolu ve fırtınayı da getireceğini gösteriyor.
3 İLDE GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK ALARMI
Meteorolojinin risk haritasında sarı renkle işaretlenen iller günün ilk saatlerinde hareketliliğin nerede yoğunlaşacağını net bir şekilde ortaya koydu. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için resmi olarak sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Sarı kod, atmosferde potansiyel bir tehlikeye işaret ediyor. Bu üç ilde yaşayan vatandaşların gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışa, kuvvetli şimşek çakmalarına ve yerel yıldırım düşmelerine karşı hazırlıklı olması istendi.
BATIDA YAĞIŞ KESİLDİ, GÖZLER DOĞUYA ÇEVRİLDİ
Yeni haftanın ilk gününde yurdun batısında yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybetti. Ancak güney, iç ve doğu kesimlerde sağanaklar devam ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, değerlendirmesinde yağış sisteminin batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirtti. Tek, özellikle Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağışların görüldüğünü söyledi. Adil Tek, yağışların yön değiştirdiğini belirterek, "Sistem yavaş yavaş Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru kaymaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.