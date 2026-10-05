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Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi

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Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak beklenirken, üç il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hafta başında mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıklar birkaç gün sonra artacak. Peki, güneşli günler tam olarak ne zaman dönüyor?

Ekim ayının ilk haftasına başlarken Türkiye semaları adeta iki ayrı iklimin savaş alanına dönüştü. Yurdun batısında ve kuzeyinde sakin bir sonbahar güneşi etkisini hissettirirken, doğu ve güneydoğu hattında tam anlamıyla fırtına öncesi sessizlik bozuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 05 - 11 Ekim 2026 haftalık tahmin verileri, gökyüzünün sadece yağmur bırakmayacağını, beraberinde şimşek, dolu ve fırtınayı da getireceğini gösteriyor.

5 EKİM HAVA DURUMU: İSTANBUL VE YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

(MGM)(MGM)

3 İLDE GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK ALARMI

Meteorolojinin risk haritasında sarı renkle işaretlenen iller günün ilk saatlerinde hareketliliğin nerede yoğunlaşacağını net bir şekilde ortaya koydu. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için resmi olarak sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Sarı kod, atmosferde potansiyel bir tehlikeye işaret ediyor. Bu üç ilde yaşayan vatandaşların gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışa, kuvvetli şimşek çakmalarına ve yerel yıldırım düşmelerine karşı hazırlıklı olması istendi.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 1

BATIDA YAĞIŞ KESİLDİ, GÖZLER DOĞUYA ÇEVRİLDİ

Yeni haftanın ilk gününde yurdun batısında yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybetti. Ancak güney, iç ve doğu kesimlerde sağanaklar devam ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, değerlendirmesinde yağış sisteminin batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirtti. Tek, özellikle Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağışların görüldüğünü söyledi. Adil Tek, yağışların yön değiştirdiğini belirterek, "Sistem yavaş yavaş Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru kaymaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 2

YENİ HAFTADA YAĞIŞ HANGİ BÖLGELERDE SÜRECEK?

Haftalık tahminlere göre yağışlı hava yalnızca bugünle sınırlı kalmayacak. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de önümüzdeki günlerde de yağış geçişleri görülecek. Buna karşılık Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinde daha sakin bir hava hakim olacak. Batı bölgelerinde yağışların kesilmesiyle birlikte güneşli günler öne çıkacak.

Adil Tek, haftanın genel görünümünü değerlendirirken yağışların özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de devam edeceğini belirtti.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 3

SICAKLIKLARDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Havanın en çok merak edilen başlıklarından biri ise sıcaklıkların seyri. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, uzun vadeli tahmin haritalarında ekim ayının ilerleyen dönemleri için dikkat çeken bir değişim olduğunu söyledi.

Tek'in değerlendirmesine göre 5-12 Ekim haftası daha serin geçecek. Ardından 12-19 Ekim döneminde sıcaklıkların özellikle bazı bölgelerde yükselmeye başlaması bekleniyor. 19-26 Ekim haftasında ise Marmara, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Uzman isim, ekimin son haftasında da batı bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretme ihtimaline dikkat çekti.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 4

SICAKLIK ARTACAK AMA YAĞIŞ DA DEVAM EDECEK

Ekim ayının ikinci yarısında yalnızca sıcaklıkların değil, yağışların da gündemde olması bekleniyor. Adil Tek'in değerlendirmesine göre 12-19 Ekim döneminde yurt genelinde, Karadeniz dışında, yağışlı bir tablo oluşabilir.

19-26 Ekim haftasında da yağışların ortalamaların üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sonraki dönemde ise yağışların ağırlık merkezi doğu ve orta kesimlere kayabilir. Tek, 26 Ekim-2 Kasım döneminde batı bölgelerinde yağışların azalabileceğini, yağışların daha çok yurdun doğu ve orta kesimlerinde etkili olabileceğini ifade etti. Bu tablo, ekim ayının ikinci yarısında "sıcaklık artarken yağış da sürecek" bir hava görünümünün ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 5

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI SORUSUNA YANIT

Kış ayları yaklaşırken İstanbul'da kar yağışı ihtimali de gündeme geldi. Uzun vadeli tahminlerin henüz kesin bir sonuç vermediğini belirten Adil Tek, mevcut iklim modellerinde geçen yıla benzer bir görünüm bulunduğunu söyledi. Tek, İstanbul için yaptığı değerlendirmede, "Geçen seneye benzer bir tablo şu anda gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz kış İstanbul'da karın bazı dönemlerde etkili olduğunu hatırlatan uzman isim, bu yıl için de benzer bir hava görünümünün ortaya çıkabileceğini ancak uzun vadeli tahminlerin değişebileceğini vurguladı.

Dolayısıyla İstanbul'da kışın kar yağışlı geçip geçmeyeceği konusunda şimdiden kesin bir hüküm vermek yerine, ilerleyen haftalardaki tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 6

ANKARA'DA GECE SOĞUĞU KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Başkent Ankara'da gündüz sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gün içerisinde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmezken gece saatlerinde serin hava etkisini artıracak.

Adil Tek, Ankara için önümüzdeki günlerde çok hafif yağış geçişlerinin görülebileceğini belirtti. Özellikle geceleri sıcaklıkların düşmesi nedeniyle başkentte sonbahar serinliği daha fazla hissedilecek.

AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR TOROSLARA KAYIYOR

Akdeniz Bölgesi'nde özellikle iç kesimlerde yağışların devam etmesi bekleniyor. Kahramanmaraş ve Hatay çevresinde etkili olan yağışların ardından gün içerisinde yağışların daha çok Toroslar çevresinde görülmesi bekleniyor.

Güneydeki sistemin doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte yağışların önümüzdeki saatlerde ve günlerde bölgesel olarak yer değiştirmesi bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

MALATYA, ELAZIĞ VE ADIYAMAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin hazırladığı yağış şiddeti haritasında asıl dikkat çeken nokta ise Malatya, Elazığ ve Adıyaman hattında parlayan koyu yeşil "Kuvvetli Yağış" alanı oldu. Bu bölgede yağışların sadece geçici bir sağanak şeklinde kalmayacağı, yer yer hayatı durma noktasına getirebilecek bir şiddete ulaşacağı bildirildi.

(MGM)(MGM)

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

5 Ekim Pazartesi günü yurdun genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı bölümleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.

Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde de yağış bekleniyor.

(A Haber)(A Haber)

HAFTA ORTASINDA TABLO DEĞİŞİYOR: PASTIRMA YAZI MI GELİYOR?

Raporun en sevindirici tarafı ise perşembe gününden itibaren devreye giren hava dalgası. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin haritalarında hafta ortasına kadar maviler ve yeşiller (yağış alanları) hakimken, 8 Ekim Perşembe gününden itibaren tüm harita sarı güneş simgeleriyle donatılmış durumda.

Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren kademeli olarak yükselişe geçecek ve cuma gününe gelindiğinde mevsim normallerinin üzerine tırmanacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 32-33°C, Batman 31°C; Akdeniz'de Adana 31°C, Mersin 33°C; Ege'de Aydın ve Muğla kıyıları 28-30°C seviyelerini görecek. Hafta sonu planı yapanlar için hava şartları mükemmel bir açık hava ortamı vadediyor.

(A Haber)(A Haber)

RÜZGAR KUZEYLİ YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış görülen bölgelerde ise yağış anında rüzgarın kısa süreli olarak kuvvetlenebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle gök gürültülü sağanak sırasında ani rüzgar ve yıldırım riskine karşı açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

(MGM)(MGM)

5 EKİM PAZARTESİ SAAT SAAT RİSK KRONOLOJİSİ

Günün atmosferik hareketliliği tek bir saat dilimine sıkışmıyor. Meteoroloji haritaları, yağış kütlelerinin gün içindeki rotasını üç ana zaman diliminde belgeliyor:

Sabah (06.00 - 12.00 TSI): Dalga Doğuya Yayılıyor

Günün ilk ışıklarıyla birlikte Tokat ve Sivas dolaylarından giriş yapan yağış kütleleri hızla güneydoğuya iniyor. Malatya ve Elazığ doğrudan kuvvetli yağış koridoruna girerken; Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar sabah trafiğini ve mesai başlangıcını vuruyor.

Öğle (12.00 - 18.00 TSI): Yağış Alanı En Geniş Sınırlarına Ulaşıyor

Günün en hareketli saatleri öğleden sonra yaşanıyor. Yağış koridoru devasa bir alana yayılıyor. Doğu Akdeniz'de Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri kuvvetli sağanakların etkisi altına giriyor. Aynı saatlerde İç Anadolu'nun doğusunda Kayseri ve Niğde ıslanırken; Akdeniz'in batısında Muğla, Isparta ve Antalya'nın batı ilçeleri anlık gök gürültülü sağanak geçişleriyle sarsılıyor.

(MGM)(MGM)

Akşam (18.00 - 24.00 TSI): Çekilme Başlıyor Ama Tehlike Bitmiyor

Akşam saatlerinden itibaren yağmur bulutları Güneydoğu sınırlarından yavaş yavaş çekilmeye başlıyor. Ancak Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Erzurum-Kars-Ardahan platosu ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yağışlar gece yarısına kadar lokal olarak varlığını sürdürüyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 7

BÖLGE BÖLGE TÜRKİYE TURU: 5 EKİM HANGİ ŞEHİRDE HAVA NASIL?

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 22°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 24°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 22°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 23°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 8

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Afyonkarahisar 19°C Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 27°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 23°C Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Uşak 22°C Parçalı bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 9

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 28°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 27°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 20°C Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 10

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Ankara 20°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 19°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Nevşehir 17°C Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 11

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 18°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 21°C Parçalı ve az bulutlu
Sinop 23°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 19°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 12

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 21°C Parçalı ve çok bulutlu
Rize 19°C Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 19°C Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak
Trabzon 20°C Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 13

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 13°C Parçalı bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars 17°C Parçalı bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak
Van 19°C Parçalı bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Başında yağmur, sonunda güneş! Meteoroloji hava değişimi için tarih verdi - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 23°C Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Gaziantep 22°C Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Mardin 23°C Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Şanlıurfa 25°C Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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