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Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarıda bulundu. Sonbahar serinliği tüm yurtta etkisini sürdürürken fırtına ve sağanak kapıyı çaldı. Marmara ile Kuzey Ege sert rüzgarlarla savrulacak, güney illeri ise gök gürültülü yağışlara teslim olacak.

Ekim ayının ilk günleriyle birlikte pastırma yazı bekleyenlerin umutları suya düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son analizler, Türkiye'nin geniş bir kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını gösteriyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bir tarafta kuzeyden inen sert fırtına, diğer tarafta güneyi ve doğuyu vuracak gök gürültülü sağanak kütleleri haftanın seyrini baştan aşağı değiştiriyor.

(A Haber)(A Haber)

TERMOMETRELER DÜŞTÜ: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA BİR HAFTA

MGM verilerine göre hava sıcaklıkları yurdun büyük bölümünde ortalamaların altında seyretmeye devam edecek. Gündüz güneşi görsek bile havanın eski sıcaklığı vermeyeceği açık.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece ile gündüz arasındaki makas iyice açılıyor. İç Anadolu'da gece sıcaklıkları 6-7 derecelere, Doğu Anadolu'da ise 1-2 derecelere kadar geriliyor. Gündüzleri ise Ege ve Akdeniz kıyıları haricinde 20 dereceyi aşmak bir hayli zorlaşacak.

(A Haber)(A Haber)

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Megakentte yaşayan 16 milyon insan bu hafta poyrazla uyanacak. Şehir genelinde ciddi bir yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak havanın hissi oldukça aldatıcı olacak.

  • Sıcaklık ve Hissedilen Farkı: Termometre gündüz en yüksek 21-22 dereceyi gösterecek. Buna karşın saatte 50-60 kilometreyi bulan poyraz, açık havada hissedilen sıcaklığı 15-16 derecelere kadar çekecek.
  • Sabah Saatleri ve Gece: Gece termometreler 13-15 derece civarına kadar inecek. Sabah erken saatlerde işe ve okula gideceklerin ince giysiler yerine rüzgar geçirmeyen ceket ya da mont tercih etmesi şart.
  • Deniz Ulaşımı: Şehir Hatları ve İDO seferlerinde özellikle Adalar, Boğaz geçişleri ve Güney Marmara hatlarında yerel aksamalar yaşanabileceğinden yolcuların güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

(MGM)(MGM)

ANKARA VE İZMİR'DE DURUM NE?

Başkent Ankara'da yağış beklenmiyor fakat tipik bir karasal sonbahar kuruluğu ve soğuğu var. Gündüz 19-20 derece bandında seyreden sıcaklık, gece 6-7 dereceye kadar düşecek. Sabah saatlerinde hafif pus ve keskin bir ayaz kenti saracak.

İzmir'de ise gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında seyrederek ılıman havasını koruyacak. Ancak kentin kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama hattı) ile Çeşme Yarımadası'nda kuvvetli poyraz etkili olacak; rüzgar deniz kıyılarında hissedilir bir serinlik yaratacak.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

MARMARA VE KUZEY EGE'DE POYRAZ ALARMI

Haftanın ilk yarısına damga vuracak en kritik meteorolojik olayların başında rüzgar geliyor. Çanakkale Boğazı, Balıkesir kıyıları, Kuzey Ege açıkları ve İstanbul Boğazı hattında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer fırtınamsı esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, açık deniz seferlerinde yaşanabilecek iptallere ve gecikmelere karşı uyarıyor. Bunun yanında kara ulaşımında da özellikle yüksek dorseli araçların viyadük ve köprü geçişlerinde savrulma riski bulunuyor. Balkonlardaki saksı, tabela ve tentelerin sabitlenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU SAĞANAĞA TESLİM

Kuzeybatı rüzgarla boğuşurken, güney hattı gök gürültülü sağanakların çekim alanına giriyor. Antalya Körfezi, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş boyunca kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

Yağışlı hava kütlesi yalnızca sahil şeridiyle sınırlı kalmayacak; İç Anadolu'nun güneyindeki Konya, Karaman, Niğde hattını ve ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni (Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman) etkisi altına alacak.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞMUR MESAİSİ

Hafta ortasına doğru Akdeniz'deki yağışlı sistem doğuya ve kuzeye kayacak. Sinop'tan Artvin'e kadar uzanan tüm Karadeniz sahil şeridi aralıklı yağmurlarla ıslanacak.

Eş zamanlı olarak Doğu Anadolu'nun batısından (Malatya, Elazığ, Tunceli) başlayıp kuzey ve doğu illerine (Erzurum, Kars, Ağrı) uzanan geniş bir hatta sağanak geçişleri yaşanacak. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece sıfır derecelere yaklaşmasıyla birlikte sonbahar soğuğu kendini iliklere kadar hissettirecek.

(MGM)(MGM)

HAFTALIK TAKVİM: GÜN GÜN HAVA DURUMU

4 Ekim Pazar: Akdeniz havzası, Güney Ege iç kesimleri, Konya-Karaman-Niğde çevresi ile Güneydoğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden fırtınamsı rüzgar (40-60 km/saat) esiyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu.

(MGM)(MGM)

5 Ekim Pazartesi: Sağanaklar Doğu Akdeniz (Adana, Hatay, K.Maraş), Doğu Anadolu'nun batısı (Malatya, Elazığ) ve Güneydoğu'nun tamamında (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman) kuvvetli şekilde sürüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de sert rüzgar devam ediyor.

Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler - 1

6 Ekim Salı: Karadeniz kıyı hattı (Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin) tamamen yağışlı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak geçişleri var. Batı ve İç Anadolu parçalı bulutlu, rüzgar hızını hafifletiyor.

Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler - 2

7 Ekim Çarşamba: Yağış sahası daralıyor; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı) yerel yağmur var. Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak geçişleri görülebilir. Batı bölgelerde güneş açıyor.

Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler - 3

8 Ekim Perşembe: Yağış sistemi ülkeyi terk etmek üzere; sadece Rize, Artvin ve Ardahan kırsalında kısa süreli yerel yağmur kalıyor. Yurdun diğer tüm kesimlerinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim, sıcaklıklar 1-2 derece yükseliyor.

9 Ekim Cuma: Yalnızca Hakkari-Şemdinli sınırında hafif yağmur geçişi ihtimali var. Türkiye'nin geri kalan tamamı açık, güneşli ve sakin bir sonbahar gününe uyanıyor.

10 Ekim Cumartesi: Tüm yurtta yağış tamamen kesiliyor. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu, mevsimin en sakin ve ılık hafta sonu günlerinden biri yaşanıyor.

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