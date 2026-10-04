Ekim ayının ilk haftasında hava değişiyor! İşte gün gün yağış ve rüzgar beklenen bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarıda bulundu. Sonbahar serinliği tüm yurtta etkisini sürdürürken fırtına ve sağanak kapıyı çaldı. Marmara ile Kuzey Ege sert rüzgarlarla savrulacak, güney illeri ise gök gürültülü yağışlara teslim olacak.
Ekim ayının ilk günleriyle birlikte pastırma yazı bekleyenlerin umutları suya düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son analizler, Türkiye'nin geniş bir kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını gösteriyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bir tarafta kuzeyden inen sert fırtına, diğer tarafta güneyi ve doğuyu vuracak gök gürültülü sağanak kütleleri haftanın seyrini baştan aşağı değiştiriyor.
TERMOMETRELER DÜŞTÜ: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA BİR HAFTA
MGM verilerine göre hava sıcaklıkları yurdun büyük bölümünde ortalamaların altında seyretmeye devam edecek. Gündüz güneşi görsek bile havanın eski sıcaklığı vermeyeceği açık.
Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece ile gündüz arasındaki makas iyice açılıyor. İç Anadolu'da gece sıcaklıkları 6-7 derecelere, Doğu Anadolu'da ise 1-2 derecelere kadar geriliyor. Gündüzleri ise Ege ve Akdeniz kıyıları haricinde 20 dereceyi aşmak bir hayli zorlaşacak.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Megakentte yaşayan 16 milyon insan bu hafta poyrazla uyanacak. Şehir genelinde ciddi bir yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçecek. Ancak havanın hissi oldukça aldatıcı olacak.
- Sıcaklık ve Hissedilen Farkı: Termometre gündüz en yüksek 21-22 dereceyi gösterecek. Buna karşın saatte 50-60 kilometreyi bulan poyraz, açık havada hissedilen sıcaklığı 15-16 derecelere kadar çekecek.
- Sabah Saatleri ve Gece: Gece termometreler 13-15 derece civarına kadar inecek. Sabah erken saatlerde işe ve okula gideceklerin ince giysiler yerine rüzgar geçirmeyen ceket ya da mont tercih etmesi şart.
- Deniz Ulaşımı: Şehir Hatları ve İDO seferlerinde özellikle Adalar, Boğaz geçişleri ve Güney Marmara hatlarında yerel aksamalar yaşanabileceğinden yolcuların güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.