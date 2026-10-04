(MGM)

ANKARA VE İZMİR'DE DURUM NE?

Başkent Ankara'da yağış beklenmiyor fakat tipik bir karasal sonbahar kuruluğu ve soğuğu var. Gündüz 19-20 derece bandında seyreden sıcaklık, gece 6-7 dereceye kadar düşecek. Sabah saatlerinde hafif pus ve keskin bir ayaz kenti saracak.

İzmir'de ise gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında seyrederek ılıman havasını koruyacak. Ancak kentin kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama hattı) ile Çeşme Yarımadası'nda kuvvetli poyraz etkili olacak; rüzgar deniz kıyılarında hissedilir bir serinlik yaratacak.