KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kimlik tespiti için DNA çalışması başlatılırken kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi. Kayıp 9 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi. Cenazenin kimliğinin belirlenmesi için DNA çalışması başlatıldığı belirtildi.

"TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek için bütün imkânların devreye sokulduğu ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

KKTC Başbakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kazada yaşamını yitiren insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerimize metanet ve sabır diliyoruz."

LİMANA DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN BATMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etmişti.

Kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlayan gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.