Hayvan yeminden insan tüketimine: Fındık posasından yeni nesil protein
Bursa Teknik Üniversitesi, fındık yağı üretimi sonrasında geriye kalan ve çoğunlukla hayvan yemi olarak değerlendirilen fındık posasını katma değerli gıda bileşenine dönüştürmek için çalışma yürütüyor. TÜBİTAK destekli projede, doğal yöntemlerle yüzde 40-50 düzeyinde protein içeren posadan yaklaşık yüzde 80 protein değerine sahip toz elde edilmesi hedefleniyor. Projenin özellikle bitkisel protein pazarına ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması bekleniyor.
Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta, yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan posa için yeni bir kullanım alanı geliştiriliyor.
Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle, fındık posasının daha yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanıyor.
BTÜ'nün resmi açıklamasına göre proje kapsamında fındık posasından protein, yağ ve polisakkaritlerin eş zamanlı olarak elde edilmesi hedefleniyor.
POSADA YÜZDE 40-50 PROTEİN VAR
Projeyi yürüten Prof. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, fındığın yağı alındıktan sonra geriye yüksek protein içerikli bir yan ürün kaldığını belirtti.
Sarıcaoğlu'nun verdiği bilgilere göre soğuk sıkım sonrası oluşan posada protein oranı yaklaşık yüzde 40-50 seviyesinde bulunuyor.
Bu posa bugün büyük ölçüde hayvan yemi, silaj veya farklı yan ürünlerde kullanılıyor.
YÜZDE 80 PROTEİNLİ TOZ HEDEFİ
BTÜ ekibinin üzerinde çalıştığı yöntemde, posadaki protein ayrıştırılarak daha yoğun bir protein fraksiyonu elde ediliyor.
Sarıcaoğlu, laboratuvar ortamında yüzde 40 civarında protein içeren fındık posasının yaklaşık yüzde 80 protein içeren bir toza dönüştürülebildiğini ifade etti.
Bu ürünün ilerleyen aşamada gıda sektöründe fonksiyonel bileşen veya alternatif protein kaynağı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE
BTÜ'nün 24 Ağustos 2026 tarihli resmi duyurusuna göre proje, "Ultrason Destekli Üç Fazlı Bölümleme Yöntemiyle Fındık Küspesinden Protein, Yağ ve Polisakkaritlerin Eşzamanlı Ekstraksiyonu ve Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması" başlığını taşıyor.
Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu üstleniyor.
TÜBİTAK'ın daha önce destekleme kararı verdiği bir başka projede de Sarıcaoğlu'nun fındık küspesi protein fraksiyonları üzerine çalıştığı görülüyor.