BTÜ, projenin hem gıda sektörüne hem de sürdürülebilir üretim modellerine katkı sunmasını hedefliyor.

Fındık yağı üretiminden sonra ortaya çıkan posanın yalnızca düşük katma değerli yem olarak kullanılması yerine, içindeki protein ve diğer bileşenlerin ayrıştırılmasıyla daha yüksek ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.

Bu nedenle projede yalnızca proteinin elde edilmesine değil, kullanılabilirlik ve sindirilebilirlik özelliklerinin geliştirilmesine de odaklanılıyor.

Prof. Dr. Sarıcaoğlu, hayvansal proteinlerin biyoyararlanımının genellikle daha yüksek olduğunu ancak bitkisel proteinlerin fiziksel yöntemlerle özelliklerinin geliştirilebildiğini ifade etti.

Bitkisel proteinlere yönelik talep dünya genelinde artarken fındık posasından elde edilecek yüksek proteinli ürünün özellikle vegan ve vejetaryen beslenmede alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor.

(Foto: DHA)

KİMYASAL YERİNE FİZİKSEL YÖNTEMLER

Çalışmalarda bitkisel proteinlerin yapısal özelliklerini geliştirmek için kimyasal işlemler yerine fiziksel yöntemlerin kullanılması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, üretim sürecini daha sürdürülebilir hale getirmenin yanı sıra proteinlerin gıda uygulamalarındaki performansını artırmayı amaçlıyor.

BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde bitkisel proteinler üzerine lisansüstü araştırmaların da sürdüğü görülüyor.

TÜRKİYE'NİN FINDIK AVANTAJI

Türkiye, dünya fındık üretiminde lider ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle fındık işleme sektöründe ortaya çıkan yan ürünlerin değerlendirilmesi, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir fırsat olarak görülüyor.

BTÜ'nün projesi, yüksek miktarda ortaya çıkan fındık posasının sadece atık veya yem olarak değil, yüksek proteinli gıda ham maddesi olarak değerlendirilmesinin önünü açmayı amaçlıyor.