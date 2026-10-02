Yeni Parti Buca ön seçiminde kavga! Oy sayımının ardından ortalık karıştı

İzmir’de Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde oy sayımının ardından adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.