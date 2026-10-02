Yeni Parti Buca ön seçiminde kavga! Oy sayımının ardından ortalık karıştı
İzmir’de Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde oy sayımının ardından adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı için mevcut İlçe Başkanı Suat Bulut ile Hüseyin Duyan'ın yarıştığı ön seçim, Şirinyer Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Üyelerin doğrudan oy kullandığı seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
OY SAYIMINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Oy sayımı sırasında iki adayın destekçileri arasında henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Sözlü atışmaların kısa sürede büyümesiyle salonda arbede çıktı.
Yükselen tansiyona salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri müdahale etti. Tarafların ayrılmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.
DUYAN ÖNDE TAMAMLADI
Ön seçimde Hüseyin Duyan 1.403 oy alırken, Suat Bulut 1.141 oyda kaldı. Toplam 2 bin 574 oyun kullanıldığı seçimde 2 bin 544 oy geçerli sayıldı.
Bu sonuçla Duyan, YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı kongresinde aday olmaya hak kazandı.