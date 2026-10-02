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Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detay! "Ağabeyim sopayla döverek öldürdü"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detay! "Ağabeyim sopayla döverek öldürdü"

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce kaybolan 33 yaşındaki Nigar Bilgin'in akıbeti, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Zeki Bilgin'in suçlamaları reddederek eşinin ölümünden kayınpederini sorumlu tuttuğu öğrenilirken, kardeşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. M.B., ağabeyi Zeki Bilgin'in Nigar Bilgin'i sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.

Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. Eşi Zeki Bilgin'in o dönem çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenildi.

Ancak geçen yıllara rağmen Zeki Bilgin'in eşi için herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlendi. Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için de başvuruda bulunmaması üzerine dosya yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalarda, kayıp kadının son 30 yıl içerisinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ŞÜPHELER EŞİNİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Dosyayı devralan JASAT ekipleri, Nigar Bilgin'in kaybolduğu döneme ilişkin araştırma başlattı. Çalışmalarda, Nigar Bilgin'in eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şüpheler Zeki Bilgin üzerinde yoğunlaştı.

Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığı da belirlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasının ardından Bilgin gözaltına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"BENİ TERK EDİP BABASINA GİTTİ"

Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği öğrenildi.

Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Bilgin'in 30 yıl boyunca eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ KAYINPEDERİNE YÜKLEDİ

Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde ise eşinin babasının evine gittiğini ve kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini anlattığı öğrenildi.

Bilgin'in ifadesinde, kayınpederinin Nigar'ı dövdüğünü gördüğünü, eşini zorla kendi evine getirdiğini ve Nigar'ın evde hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.

Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KARDEŞİ CİNAYETİ ANLATTI: "SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ"

Soruşturmanın en kritik ayrıntılarından biri ise Zeki Bilgin'in kardeşi M.B.'nin ifadesi oldu.

M.B.'nin, ağabeyi Zeki Bilgin'in eşi Nigar Bilgin'i sopayla döverek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İfadeler arasındaki çelişkileri değerlendiren ekipler, soruşturmayı bu doğrultuda genişletti.

MAĞARA YAKININDA KEMİKLER BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sırasında, Zeki Bilgin'in tarif ettiği bölgede arama yapıldı.

Ormanlık alandaki mağaranın yakınında yapılan çalışmalarda, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı.

Bulunan materyaller, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye gönderildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

30 YILLIK SESSİZLİK CEZAEVİNDE SON BULDU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Zeki Bilgin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Mahkemede de ifade veren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 30 yıl sonra yeniden gündeme gelen cinayet soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

30 yıllık kayıptan kan donduran dehşet!30 yıllık kayıptan kan donduran dehşet! 30 YILLIK KAYIPTAN KAN DONDURAN DEHŞET!

#Nigar Bilgin #Cinayet
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