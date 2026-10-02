Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. Eşi Zeki Bilgin'in o dönem çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenildi.

Ancak geçen yıllara rağmen Zeki Bilgin'in eşi için herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlendi. Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için de başvuruda bulunmaması üzerine dosya yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalarda, kayıp kadının son 30 yıl içerisinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.