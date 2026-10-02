Nigar Bilgin cinayetinde kan donduran detay! "Ağabeyim sopayla döverek öldürdü"
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce kaybolan 33 yaşındaki Nigar Bilgin'in akıbeti, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan eşi Zeki Bilgin'in suçlamaları reddederek eşinin ölümünden kayınpederini sorumlu tuttuğu öğrenilirken, kardeşinin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. M.B., ağabeyi Zeki Bilgin'in Nigar Bilgin'i sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.
Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. Eşi Zeki Bilgin'in o dönem çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenildi.
Ancak geçen yıllara rağmen Zeki Bilgin'in eşi için herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlendi. Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için de başvuruda bulunmaması üzerine dosya yeniden incelemeye alındı.
Yapılan araştırmalarda, kayıp kadının son 30 yıl içerisinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadı.
ŞÜPHELER EŞİNİN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Dosyayı devralan JASAT ekipleri, Nigar Bilgin'in kaybolduğu döneme ilişkin araştırma başlattı. Çalışmalarda, Nigar Bilgin'in eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şüpheler Zeki Bilgin üzerinde yoğunlaştı.
Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığı da belirlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasının ardından Bilgin gözaltına alındı.
"BENİ TERK EDİP BABASINA GİTTİ"
Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği öğrenildi.
Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Bilgin'in 30 yıl boyunca eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.
EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ KAYINPEDERİNE YÜKLEDİ
Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde ise eşinin babasının evine gittiğini ve kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini anlattığı öğrenildi.
Bilgin'in ifadesinde, kayınpederinin Nigar'ı dövdüğünü gördüğünü, eşini zorla kendi evine getirdiğini ve Nigar'ın evde hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.
Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.