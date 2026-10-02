Nüfus artış hızındaki düşüş eğitime yansıdı: Öğrenci sayısı 252 bin azaldı
Türkiye'de nüfus artış hızındaki düşüşün etkileri eğitimde kendisini göstermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı son bir yılda 252 bin 215 azaldı. 2024-2025 döneminde 17 milyon 956 bin 523 olan öğrenci sayısı, 2025-2026'da 17 milyon 704 bin 308'e geriledi.
Türkiye'nin son yıllarda gündemindeki önemli başlıklardan biri olan nüfus artış hızındaki düşüş, öğrenci sayılarına da yansımaya başladı. Nüfus artışını desteklemeye yönelik çeşitli adımlar gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken göstergelerden biri eğitimden geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" verilerine göre örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı yalnızca bir yılda 252 bin 215 kişi azaldı.
BİR YILDA 252 BİN ÖĞRENCİ AZALDI
2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 17 milyon 956 bin 523 olarak kayıtlara geçmişti.
2025-2026 döneminde ise bu rakam 17 milyon 704 bin 308'e geriledi. Böylece Türkiye'deki örgün eğitim öğrenci sayısında bir yılda 252 bin 215 kişilik düşüş yaşandı.
Son rakamlar, nüfus artış hızındaki yavaşlamanın eğitim çağındaki nüfusa yansımaları açısından dikkat çekti.
RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA DÜŞÜŞ
2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.
Bir önceki dönemde ise resmi kurumlardaki öğrenci sayısı 15 milyon 366 bin 143, özel kurumlardaki öğrenci sayısı 1 milyon 539 bin 579, açık öğretimdeki öğrenci sayısı da 1 milyon 50 bin 801 seviyesindeydi.
Böylece öğrenci sayısındaki gerilemenin özellikle resmi ve özel eğitim kurumlarında yaşandığı görüldü.
KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI GERİLEDİ
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ünü erkekler, 8 milyon 615 bin 215'ini kızlar oluşturdu.
Bir önceki yıl bu rakamlar erkek öğrencilerde 9 milyon 212 bin 833, kız öğrencilerde ise 8 milyon 743 bin 690 seviyesindeydi.
Böylece hem kız hem de erkek öğrenci sayısında yıllık bazda gerileme kaydedildi.