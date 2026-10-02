2025-2026 döneminde ise bu rakam 17 milyon 704 bin 308'e geriledi. Böylece Türkiye'deki örgün eğitim öğrenci sayısında bir yılda 252 bin 215 kişilik düşüş yaşandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 17 milyon 956 bin 523 olarak kayıtlara geçmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026" verilerine göre örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı yalnızca bir yılda 252 bin 215 kişi azaldı.

Türkiye'nin son yıllarda gündemindeki önemli başlıklardan biri olan nüfus artış hızındaki düşüş, öğrenci sayılarına da yansımaya başladı. Nüfus artışını desteklemeye yönelik çeşitli adımlar gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken göstergelerden biri eğitimden geldi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA DÜŞÜŞ

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Bir önceki dönemde ise resmi kurumlardaki öğrenci sayısı 15 milyon 366 bin 143, özel kurumlardaki öğrenci sayısı 1 milyon 539 bin 579, açık öğretimdeki öğrenci sayısı da 1 milyon 50 bin 801 seviyesindeydi.

Böylece öğrenci sayısındaki gerilemenin özellikle resmi ve özel eğitim kurumlarında yaşandığı görüldü.