Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçinin sağ kurtarıldığı, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldığı olayda, toprak altında mahsur kalan 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sabah saatlerinde kahreden haber geldi. Göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte can kaybı 5'e yükseldi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.
Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ
Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.