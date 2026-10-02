Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.

Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.

SOMA'DA MADEN FACİASINDA ACI BİLANÇO

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçük faciasında arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte can kaybı 5'e yükseldi. Bölgedeki kritik gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

YER ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ: 2 İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Soma'da faaliyet gösteren maden ocağında yaşanan göçüğün hemen ardından ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirten A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçimiz mahsur kalmıştı. Ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye sevk edilmesiyle yer altında zamana karşı büyük bir mücadele başladı. Kurtarma çalışmalarının ilk bölümünde maden işçilerimiz Süleyman Çakmak ve İbrahim Çimen sağ olarak çıkarıldı. Hastanede tedavileri yapılan 2 işçimizin de sağlık durumları iyi" sözleriyle ilk andaki kurtarma operasyonunu anlattı.

SABAHA KARŞI KAHREDEN HABER GELDİ

Arama kurtarma faaliyetlerinin gece boyunca kesintisiz devam ettiğini ifade eden Ayçe, "Göçük altında kalan 5 işçimizden acı haberler ne yazık ki peş peşe geldi. Akşam saatlerinde ilk 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kalan 3 işçimiz için sürdürülen çalışmalarda ise sabaha karşı acı haber geldi. Manisa Valiliğinin de yaptığı açıklamayla 3 işçimizin daha yaşama veda ettiği bildirildi. Böylece maden ocağında hayatını kaybeden işçilerimizin sayısı 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İHMALLER ARAŞTIRILIYOR

Facianın ardından adli sürecin hızla başlatıldığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla adli soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında göçüğün nasıl meydana geldiği, kazaya yol açan koşulların neler olduğu ve maden ocağındaki iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği derinlemesine incelenecek" şeklinde konuştu.