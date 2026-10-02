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Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçinin sağ kurtarıldığı, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldığı olayda, toprak altında mahsur kalan 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sabah saatlerinde kahreden haber geldi. Göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte can kaybı 5'e yükseldi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

SOMA'DA MADEN FACİASINDA CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 1

ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ

Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 2

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 3

Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.

İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti.

Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 4

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yapılan arama-kurtarma çalışmalarında maden işçileri Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 5

SOMA'DA MADEN FACİASINDA ACI BİLANÇO

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçük faciasında arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte can kaybı 5'e yükseldi. Bölgedeki kritik gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

YER ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ: 2 İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Soma'da faaliyet gösteren maden ocağında yaşanan göçüğün hemen ardından ekiplerin teyakkuza geçtiğini belirten A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 7 işçimiz mahsur kalmıştı. Ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye sevk edilmesiyle yer altında zamana karşı büyük bir mücadele başladı. Kurtarma çalışmalarının ilk bölümünde maden işçilerimiz Süleyman Çakmak ve İbrahim Çimen sağ olarak çıkarıldı. Hastanede tedavileri yapılan 2 işçimizin de sağlık durumları iyi" sözleriyle ilk andaki kurtarma operasyonunu anlattı.

SABAHA KARŞI KAHREDEN HABER GELDİ

Arama kurtarma faaliyetlerinin gece boyunca kesintisiz devam ettiğini ifade eden Ayçe, "Göçük altında kalan 5 işçimizden acı haberler ne yazık ki peş peşe geldi. Akşam saatlerinde ilk 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kalan 3 işçimiz için sürdürülen çalışmalarda ise sabaha karşı acı haber geldi. Manisa Valiliğinin de yaptığı açıklamayla 3 işçimizin daha yaşama veda ettiği bildirildi. Böylece maden ocağında hayatını kaybeden işçilerimizin sayısı 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İHMALLER ARAŞTIRILIYOR

Facianın ardından adli sürecin hızla başlatıldığını vurgulayan Sefer Ayçe, "Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla adli soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında göçüğün nasıl meydana geldiği, kazaya yol açan koşulların neler olduğu ve maden ocağındaki iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği derinlemesine incelenecek" şeklinde konuştu.

Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti - 6

BAKAN GÜRLEK: CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda "Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 13.15 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş; maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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#Manisa #Soma #Maden Ocağı #Göçük
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