Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde 30 yıldır tek bir dijital iz dahi bırakmayan ve hakkında hiçbir kayıp başvurusu bulunmayan Nigar Bilgin’in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin kimlik kartı yenileme başvurusu yapılmaması üzerine başlattığı titiz takip, tüyler ürperten bir dehşeti deşifre etti. Kendi karısını katlettikten sonra 20 yıl boyunca ormanlık alandaki bir mağarada yaşayan cani koca düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.