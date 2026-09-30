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Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde 30 yıldır tek bir dijital iz dahi bırakmayan ve hakkında hiçbir kayıp başvurusu bulunmayan Nigar Bilgin’in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin kimlik kartı yenileme başvurusu yapılmaması üzerine başlattığı titiz takip, tüyler ürperten bir dehşeti deşifre etti. Kendi karısını katlettikten sonra 20 yıl boyunca ormanlık alandaki bir mağarada yaşayan cani koca düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, 30 yıllık faili meçhul bir cinayetin aydınlatıldığını ve faillerin adalete teslim edildiğini açıkladı.

ARTVİN ŞAVŞAT'TA 30 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ! NİGAR BİLGİN DOSYASI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Şavşat ilçesinde yaşayan Nigar Bilgin'in yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarmanın harekete geçtiğini ve korkunç gerçeğin bu incelemeyle gün yüzüne çıktığını belirtti.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 1

YENİ KİMLİK ALMAYINCA 30 YILLIK SIR ARALANDI

Yapılan mahallî tahkikat neticesinde Nigar Bilgin'in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, ailesi tarafından hakkında hiçbir resmî kayıp başvurusunun yapılmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi. Çevredekilerle yapılan görüşmelerde talihsiz kadının, resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından sürekli şiddet gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 2

KATİL ZANLISI KOCA 20 YILDIR MAĞARADA SAKLANIYORMUŞ

JASAT ve İlçe Jandarma ekiplerinin araştırmalarını derinleştirmesiyle akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Şüpheli koca Z.B.'nin, cinayetin ardından yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki sarp ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına münzevi bir hayat sürdüğü belirlendi.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 3

Zanlının kardeşlerinin verdikleri ifadelerin ardından düğmeye basan jandarma ekipleri, ormanlık alandaki mağaraya operasyon düzenleyerek Z.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 4

YER GÖSTERMEDE KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının nezaretinde zanlıya yaptırılan yer gösterme işlemi sırasında, 30 yıl önce öldürülen Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 5

KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı eş Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı - 6

BAKAN ÇİFTÇİ: "GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ İZLERİ TAKİP EDER, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARIR"

Başarılı operasyonun ardından jandarma teşkilatını tebrik eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."

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