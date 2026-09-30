Nigar Bilgin’in dijital izi olmaması 30 yıllık vahşeti deşifre etti! 20 yıldır mağarada yaşayan katil koca yakalandı
Artvin’in Şavşat ilçesinde 30 yıldır tek bir dijital iz dahi bırakmayan ve hakkında hiçbir kayıp başvurusu bulunmayan Nigar Bilgin’in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin kimlik kartı yenileme başvurusu yapılmaması üzerine başlattığı titiz takip, tüyler ürperten bir dehşeti deşifre etti. Kendi karısını katlettikten sonra 20 yıl boyunca ormanlık alandaki bir mağarada yaşayan cani koca düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, 30 yıllık faili meçhul bir cinayetin aydınlatıldığını ve faillerin adalete teslim edildiğini açıkladı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Şavşat ilçesinde yaşayan Nigar Bilgin'in yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine jandarmanın harekete geçtiğini ve korkunç gerçeğin bu incelemeyle gün yüzüne çıktığını belirtti.
YENİ KİMLİK ALMAYINCA 30 YILLIK SIR ARALANDI
Yapılan mahallî tahkikat neticesinde Nigar Bilgin'in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, ailesi tarafından hakkında hiçbir resmî kayıp başvurusunun yapılmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi. Çevredekilerle yapılan görüşmelerde talihsiz kadının, resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından sürekli şiddet gördüğü bilgisine ulaşıldı.
KATİL ZANLISI KOCA 20 YILDIR MAĞARADA SAKLANIYORMUŞ
JASAT ve İlçe Jandarma ekiplerinin araştırmalarını derinleştirmesiyle akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Şüpheli koca Z.B.'nin, cinayetin ardından yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki sarp ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına münzevi bir hayat sürdüğü belirlendi.