Manisa Soma’da maden ocağında göçük! 5 işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçinin sağ kurtarıldığı, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldığı olayda, toprak altında mahsur kalan 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sabah saatlerinde kahreden haber geldi. Göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte can kaybı 5'e yükseldi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.
Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ
Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN GÜRLEK: CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda "Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 13.15 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş; maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Bölgedeki gelişmeleri yerinden takip eden A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Yaklaşık iki saat önce özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisini aldık. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şu ana kadar 2 maden işçisi kurtarıldı ve sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Maden ocağındaki hareketliliği ve ekiplerin koordineli çalışmasını vurgulayan Ayçe, "Şu anda maden ocağının ilk girişindeyiz. Buradan itibaren güvenlik güçleri geçişe izin vermiyor. Göçüğün meydana gelmesinin ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. Tüm arama kurtarma ekipleri, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri madene giriş yaptılar. Göçüğün bulunduğu bölgede çalışmalarını dikkatli ve koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. Amaç, göçük altında kalan işçilere mümkün olan en kısa sürede ulaşıp onları sağlıklı bir şekilde çıkarmak." sözleriyle aktardı.
AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirten Sefer Ayçe, "Ailelerin bu noktaya kadar gelmesine izin verilmiyor, orada da endişeli bir bekleyiş var. İçeriden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Araçlarında bekleyen ailelerin gözü kulağı gelecek müjdeli haberde." ifadelerini kullandı. Madenin fiziki şartlarına da değinen Ayçe, "Buradan sonra madenin içeriye doğru yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu daha bulunuyor, orası madenin asıl giriş noktası." sözleriyle aktardı.