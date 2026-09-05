Girne’deki gemi faciasında batan Filo Jet’in sahibi Filo Denizcilik’in gelirinin 2022-2024 döneminde 8 milyon 844 bin TL’den 41 milyon 454 bin TL’ye yükseldiği görüldü. Şirketin geliri iki yılda yaklaşık 4,7 kat artarken 27 Mart’ta yaklaşık 90 milyon TL’lik sermaye artışına gidildi.

Girne'deki gemi faciasında batan Filo Jet'in sahibi Filo Denizcilik'in şirket kayıtlarındaki mali verileri ve ortaklık yapısı dikkat çekti. Şirketin 2022'de 8 milyon 844 bin TL olan geliri, 2024'te 41 milyon 454 bin TL'ye yükseldi. Böylece Filo Denizcilik'in geliri yalnızca iki yıl içinde yaklaşık 4,7 kat arttı. Filo Jet'in 2024'te filosuna katıldığı şirket, 27 Mart'ta da yaklaşık 90 milyon TL'lik sermaye artışına gitti.

GELİRİ İKİ YILDA YAKLAŞIK 4,7 KAT ARTTI Filo Denizcilik'in 2022'de kayıtlara geçen geliri 8 milyon 844 bin TL oldu. Şirketin geliri 2024'e gelindiğinde 41 milyon 454 bin TL'ye çıktı. İki yıllık dönemdeki artış yaklaşık 4,7 kat olarak hesaplandı.