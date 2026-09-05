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Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi

Girne’deki gemi faciasında batan Filo Jet’in sahibi Filo Denizcilik’in gelirinin 2022-2024 döneminde 8 milyon 844 bin TL’den 41 milyon 454 bin TL’ye yükseldiği görüldü. Şirketin geliri iki yılda yaklaşık 4,7 kat artarken 27 Mart’ta yaklaşık 90 milyon TL’lik sermaye artışına gidildi.

Girne'deki gemi faciasında batan Filo Jet'in sahibi Filo Denizcilik'in şirket kayıtlarındaki mali verileri ve ortaklık yapısı dikkat çekti.

Şirketin 2022'de 8 milyon 844 bin TL olan geliri, 2024'te 41 milyon 454 bin TL'ye yükseldi. Böylece Filo Denizcilik'in geliri yalnızca iki yıl içinde yaklaşık 4,7 kat arttı.

Filo Jet'in 2024'te filosuna katıldığı şirket, 27 Mart'ta da yaklaşık 90 milyon TL'lik sermaye artışına gitti.

Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi - 1

GELİRİ İKİ YILDA YAKLAŞIK 4,7 KAT ARTTI

Filo Denizcilik'in 2022'de kayıtlara geçen geliri 8 milyon 844 bin TL oldu.

Şirketin geliri 2024'e gelindiğinde 41 milyon 454 bin TL'ye çıktı. İki yıllık dönemdeki artış yaklaşık 4,7 kat olarak hesaplandı.

Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi - 2

YAKLAŞIK 90 MİLYON TL'LİK SERMAYE ARTIŞI

Şirketin mali yapısındaki bir diğer dikkat çekici gelişme sermaye artışı oldu.

Filo Denizcilik, 27 Mart'ta yaklaşık 90 milyon TL'lik sermaye artışına gitti.

ŞİRKET 2009'DA KKTC'DE KURULDU

M.Ş. 14097 sicil numarasıyla kayıtlı Filo Denizcilik, 14 Aralık 2009'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruldu.

Kuruluş aşamasında 9 hissedarı bulunan şirketin hissedar sayısı daha sonra 13'e yükseldi.

Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi - 3

EN BÜYÜK HİSSEDARLARDAN BİRİ MEHMET CAN DÖNÜŞ

Mersin doğumlu iş insanı Mehmet Can Dönüş, Filo Denizcilik'in en büyük ortakları arasında yer alıyor.

Şirketin kuruluşunda hisselerin yüzde 21,43'üne sahip olan Dönüş'ün güncel ortaklık oranının yüzde 21,15 olduğu belirtildi.

Mehmet Can Dönüş, aynı zamanda KKTC'de faaliyet gösteren Çağrı Lojistik'in de büyük ortakları arasında bulunuyor.

Girne’de batan Filo Jet’in sahibi mercek altında: Filo Denizcilik’in geliri iki yılda 4,7 kat arttı, 90 milyon TL’lik sermaye hamlesi geldi - 4

KURULUŞTAN DOKUZ GÜN SONRA KKTC VATANDAŞI OLDU

Mehmet Can Dönüş, Filo Denizcilik'in kuruluşundan dokuz gün sonra KKTC vatandaşlığına alındı.

Şirketin 14 Aralık 2009'daki kuruluşunun ardından Dönüş'e, 23 Aralık 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı verildi.

FİLO JET 2024'TE FİLOYA KATILDI

Girne'de yaşanan faciaya karışan Filo Jet gemisi, 2024'te Filo Denizcilik'in filosuna katıldı.

Geminin filoya katıldığı yıl, şirket gelirinin 41 milyon 454 bin TL'ye yükseldiği dönem olarak kayıtlara geçti.

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