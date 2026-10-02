BDDK ve SPK tarafından önemli kararların alınarak kamuoyuna duyurulduğunu aktaran Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde ise haksız kazançların iadesine yönelik olarak sorunlu her fon için özel hesaplar açıldığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurulun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yol haritasının belirlendiğini ifade eden Yılmaz, ilgili tüm kurumların kendi görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içerisinde somut adımlar attığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının bugün sabah gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yılmaz, ekonominin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu belirterek, sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini kaydetti.

Temel yaklaşımlarının kamu ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemler yoluyla haksız kazanç elde eden manipülatör ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirlerin alınacağını söyledi.

Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları çerçevesinde ve vatandaşların haklı hassasiyetleri gözetilerek ortak akılla yönetileceğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz detayları sosyal medya hesabından duyurdu (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yılmaz'ın açıklaması şöyle: "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını gerçekleştirecektir.

Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.

Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir."

"İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR"

Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını bugün yapacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, önceki toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yılmaz, "Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK'nin, BDDK'nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı. gündemimizde 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah." diye konuştu.

Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl olacağına ilişkin soruya Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Komisyon kuruldu. Orada da ilgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Mecrasında yürüyor. Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl bitmeden teyit olabileceğine ilişkin bir emare var mı sahada?" sorusuna, "Böyle takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil. Süreç mecrasında ilerliyor. MGK'mız tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum." yanıtını verdi.