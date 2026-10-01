Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyar TL'lik vurgunla kayıplara karıştı. Daha sonra Dubai'ye yerleştiği, eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı. Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el konulması kararı aldı. Melis Sütşurup Sandal ve eşi Mustafa Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşamaya devam ediyor.

ÖZEL JETE ÖDEDİĞİ PARA ŞAŞIRTTI

Şarkıcı Mustafa Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Mustafa Sandal konserden 2,8 milyon TL alırken özel uçağa ise 3,5 milyon TL vermekten kaçınmadı. Eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dikkatinden kaçmadı. Melis Sütşurup Sandal'ın lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekâyla eğitim veren bir koleje yazdırması savurganlık olarak değerlendiriliyor.