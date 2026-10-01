Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Sandal Dubai'deki Türklerin diline düştü
Fon soruşturması öncesinde 11 milyar TL'lik vurgunla kayıplara karışan Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. Adli süreçlere rağmen eşi şarkıcı Mustafa Sandal ile Dubai'de gösterişli bir hayat sürmeye devam eden Melis Sütşurup Sandal'ın harcamaları kentteki Türklerin diline düştü. Konser gelirinden fazlasını özel jet kirasına harcayan Mustafa Sandal'ın "Maddi ortaklığım yok." açıklaması ise kafaları karıştırdı.
Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyar TL'lik vurgunla kayıplara karıştı. Daha sonra Dubai'ye yerleştiği, eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı. Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el konulması kararı aldı. Melis Sütşurup Sandal ve eşi Mustafa Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşamaya devam ediyor.
ÖZEL JETE ÖDEDİĞİ PARA ŞAŞIRTTI
Şarkıcı Mustafa Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Mustafa Sandal konserden 2,8 milyon TL alırken özel uçağa ise 3,5 milyon TL vermekten kaçınmadı. Eşi Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dikkatinden kaçmadı. Melis Sütşurup Sandal'ın lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekâyla eğitim veren bir koleje yazdırması savurganlık olarak değerlendiriliyor.
BABASI TESCİLLİ MANİPÜLATÖR
Baba Cihan Sütşurup'un borsada manipülasyon olayı, ilk olarak 2002 yılında patlak vermişti. Baba Sütşurup, sermaye piyasası incelemelerinde borsa manipülasyonu yaptığı için ceza almıştı. Mustafa Sandal'ın, "Müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım yok." açıklaması ise olay oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Mustafa Sandal neredeyse karısı için 'Benim karım değil' diyecek." yorumunu yaptı.
ŞARKI SÖZÜ GÜNDEM OLDU! "KIZ SENİ ALAN YAŞADI"
Mustafa Sandal'ın eşi sayesinde bir anda 11 milyar TL'lik vurgun parasına konması, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden de payını aldı. Bir kullanıcı, Mustafa Sandal'ın 'Jest Oldu' şarkısına gönderme yaparak, "'Kız seni alan yaşadı.' öyle mi Mustafa Sandal? Şimdi eşin Melis Sütşurup Sandal'ın serveti ve fon iddiaları konuşuluyor" mesajını paylaştı.