Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, WhatsApp hesabının doğrulandığı GSM hattının olay tarihinde Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirlendi. Karadoruk da ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını, hattın annesi adına kayıtlı olduğunu kabul etti. Ancak müstehcen görüntüyü kendisinin paylaşmadığını savunan Karadoruk, Ocak 2024'te WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve hacklendiğini ileri sürdü.

ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) raporuna göre, 11 Ocak 2024 günü saat 17.46'da WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen bir görüntü yüklendi. Raporda, söz konusu hesabın GSM hattıyla doğrulandığı, işlem sırasında 176.219.35.45 IP adresinin kullanıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda ayrıca söz konusu görüntülerin internette sıradan bir aramayla veya genel pornografik siteler üzerinden ulaşılabilecek nitelikte olmadığı, genellikle özel paylaşım gruplarında ve para karşılığında temin edilen içerikler arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

İncelemede WhatsApp hesabının Ferdi Karadoruk’un kullandığı GSM hattıyla doğrulandığı kaydedildi. (AA)

"HACKLENDİM" DEDİ, E-POSTA KAYITLARI BAŞKA ŞEY SÖYLEDİ



Karadoruk, hesabının hacklendiğine ilişkin WhatsApp destek birimine 15 Ocak 2024'te e-posta gönderdiğini belirterek ekran görüntülerini dosyaya sundu. Bilirkişi incelemesinde ise dikkat çekici bir ayrıntıya ulaşıldı.



Karadoruk'un WhatsApp'a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL!" başlıklı e-postada hesabının erişime kapatılmasından şikâyet ettiği ancak hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığına veya hacklendiğine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edildi.



Daha da dikkat çekici olan ise e-postanın tarihi oldu. Karadoruk'un WhatsApp'a başvuru yaptığı 15 Ocak 2024 tarihinin, NCMEC raporunun PDF olarak oluşturulduğu tarihle aynı gün olduğu bilirkişi raporuna yansıdı.