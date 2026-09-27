İddiaya göre şahıslardan biri, kendisine taş atmaya çalışan kişilerin üzerine aracıyla ilerledi. Araç, şahıslardan birine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki temel çukuruna uçtu.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı.

Yaşanan panik ve çarpma anları, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın şahsa çarpması ve ardından çukura uçması yer aldı.

Mersin'de iki kişi arasında çıkan kavga kötü bitti! Aracıyla çarptı sonra çukura düştü (Fotoğraf: İHA)

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile çarptığı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı.

ARAÇLA ÇARPTIĞI KİŞİ AĞABEYİ ÇIKTI

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı ile ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı. Tartışmayı yaşayan kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden kardeşlerden 22 yaşındaki S.S.K.'nın, tartıştığı ağabeyi 29 yaşındaki E.K.'ye yaya olarak giderken 16 AGK 276 plakalı aracıyla çarparak inşaatın temel çukuruna uçtukları belirlendi. Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan inşaat çukuruna uçan araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

