Alacak kavgası kanlı bitti! 2 kardeşe av tüfekli saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü; Günay K.’nın av tüfeğiyle ateş açtığı Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. bacaklarından yaralandı. Olayda Tayfun Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Günay K. ile Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğine sarılarak iki kardeşe ateş açtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.'yi bacaklarından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.