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Hangisi pozitif hangisi negatif? Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hangisi pozitif hangisi negatif? Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş’ın kan ve idrarında kokain, saçında ise kodein ve kokain tespit edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun testi ise negatif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere ve spor camiasına yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın ve Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları belli oldu.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HASAN ŞAŞ'IN KAN VE İDRARINDA KOKAİN
Bu kapsamda yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında kokain, saçında ise kodein ve kokain tespit edildi.

Gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu (Foto: ahaber.com.tr) Gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu (Foto: ahaber.com.tr)

SABUNCUOĞLU'NUN TESTİ NEGATİF
Aynı soruşturma kapsamında biyolojik numuneleri incelenen gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları ise negatif çıktı. Sabuncuoğlu'nun yapılan tüm analizlerinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonuÜnlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu ÜNLÜLERE YÖNELİK YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti.

18 GÖZALTI KARARI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

HASAN ŞAŞ'A ADLİ KONTROL
Öte yandan 2 şüpheli tutuklanırken, aralarında Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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