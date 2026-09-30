Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere ve spor camiasına yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın ve Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları belli oldu.

HASAN ŞAŞ'IN KAN VE İDRARINDA KOKAİN Bu kapsamda yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında kokain, saçında ise kodein ve kokain tespit edildi.

Gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu (Foto: ahaber.com.tr)

SABUNCUOĞLU'NUN TESTİ NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında biyolojik numuneleri incelenen gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonuçları ise negatif çıktı. Sabuncuoğlu'nun yapılan tüm analizlerinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti.

18 GÖZALTI KARARI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

HASAN ŞAŞ'A ADLİ KONTROL

Öte yandan 2 şüpheli tutuklanırken, aralarında Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.