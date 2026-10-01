Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl’deki 6 caminin, 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Ersoy, “Şehirlerimizin hafızasını yaşatan, asırlardır aynı saflarda buluştuğumuz mabetlerimizi geleceğe taşıyor; vakıf mirasımızı koruyarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında Diyarbakır ve Bingöl'de restorasyonu tamamlanan asırlık 6 mabedin yeniden cemaatleriyle buluşacağını açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır'daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl'deki Balaban Bey Camii'nin yeniden ibadete hazır hale getirildiğini belirten Ersoy, eserlerin yarın, 2 Ekim'de cuma namazıyla kapılarını açacağını bildirdi. Eserlerin özgün dokularının korunarak restore edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: "Her bir eserimizde bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarını giderdik, yapılarımızı güçlendirdik. Tarihi taş işçiliğinden çinilere, ahşap unsurlardan kalem işlerine kadar ecdat yadigarı mirasımızı özgün dokusunu koruyarak ihya ettik." Ersoy, tarihi mabetlerin ihyasında emeği geçenlere teşekkür ederek yeniden ibadete açılacak camilerin Diyarbakır ve Bingöl'e hayırlı olmasını diledi. Altı eserin toplu açılış programı, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii'nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ALİ PAŞA CAMİİ'NDE ASIRLIK İŞÇİLİK KORUNDU Hadım Ali Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan Ali Paşa Camii'nde, depremlerin ardından ortaya çıkan statik sorunlar nedeniyle güçlendirme ve restorasyon projeleri bilim heyeti gözetiminde yeniden ele alındı. Niteliksiz döşemeler, beton örtü ve kirişler kaldırılarak üst örtü Diyarbakır'ın geleneksel dam sistemine uygun biçimde yenilendi. Deprem kaynaklı çatlak ve kopmalar, yapısal güçlendirme ve enjeksiyon uygulamalarıyla giderildi. Özgün kündekari kepenkler, ahşap minber, tavan kaplamaları ve çiniler ise konservasyon çalışmalarının ardından yeniden yerlerine monte edildi. PARLI SAFA'NIN AĞIR HASARLI MİNARESİ GÜÇLENDİRİLDİ 15'inci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Parlı Safa Camii'nde, depremlerin özellikle minarede yol açtığı ağır hasar giderildi. Geniş çatlaklar ve parça kayıpları nedeniyle çelik kuşak ve gergilerle emniyete alınan minarenin temel ve zemin durumu; sondaj, jeofizik inceleme ve araştırma kazılarıyla incelendi. Minarede ankraj, enjeksiyon ve taş onarımları yapılırken caminin çinileri, döşemeleri, kalem işleri, sıva ve boyaları ile medrese bölümlerindeki çalışmalar da tamamlandı. Yapının özgün mimari karakteri korunarak yapısal güvenliği sağlandı.