İddiaya göre M.A.Z., geçmiş yıllarda Kütahya ve Ordu'da da benzer yöntemlerle vatandaşları mağdur etti. 2018 yılında Eskişehir'e gelen şüphelinin, sicilinin bozuk olduğunu söyleyerek şirket ve ofisleri başka kişiler ile aile fertlerinin üzerine açtığı öne sürüldü.

LÜKS OFİSLER VE PAHALI ARAÇLARLA GÜVEN TOPLADI

M.A.Z.'nin Eskişehir'de lüks rezidanslarda ofisler kiraladığı ve pahalı araçlar kullandığı, çevresindekilerle kurduğu ilişkilerde de maddi açıdan güven veren bir profil oluşturduğu iddia edildi.

Çevresinden borç aldığı ve bu borçları zamanında ödeyerek güven kazandığı öne sürülen M.A.Z.'nin daha sonra arsa sahipleri, taşeronlar, inşaat işçileri ve gayrimenkul almak isteyen kişilerle çeşitli anlaşmalar yaptığı belirtildi.

Mağdurlar, vadettiği projeler üzerinden kendilerine güven veren M.A.Z.'nin daha sonra ödemeleri ve işleri aksattığını iddia etti.