Eskişehir’de 200 milyonluk vurgun iddiası! Müteahhit kayıplara karıştı, yüzlerce kişi mağdur oldu
Eskişehir’de kendisini müteahhit olarak tanıtarak çevresinde güven oluşturduğu öne sürülen M.A.Z.’nin, iş adamları, arsa sahipleri, taşeronlar ve çalışanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi. 2 Eylül’de eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kaybolduğu öne sürülen M.A.Z. hakkında mağdurlar tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
İddiaya göre M.A.Z., geçmiş yıllarda Kütahya ve Ordu'da da benzer yöntemlerle vatandaşları mağdur etti. 2018 yılında Eskişehir'e gelen şüphelinin, sicilinin bozuk olduğunu söyleyerek şirket ve ofisleri başka kişiler ile aile fertlerinin üzerine açtığı öne sürüldü.
LÜKS OFİSLER VE PAHALI ARAÇLARLA GÜVEN TOPLADI
M.A.Z.'nin Eskişehir'de lüks rezidanslarda ofisler kiraladığı ve pahalı araçlar kullandığı, çevresindekilerle kurduğu ilişkilerde de maddi açıdan güven veren bir profil oluşturduğu iddia edildi.
Çevresinden borç aldığı ve bu borçları zamanında ödeyerek güven kazandığı öne sürülen M.A.Z.'nin daha sonra arsa sahipleri, taşeronlar, inşaat işçileri ve gayrimenkul almak isteyen kişilerle çeşitli anlaşmalar yaptığı belirtildi.
Mağdurlar, vadettiği projeler üzerinden kendilerine güven veren M.A.Z.'nin daha sonra ödemeleri ve işleri aksattığını iddia etti.
2 EYLÜL'DE TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ
İddialara göre M.A.Z., 2 Eylül'de eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayan mağdurların, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Şikayetlerde "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" iddiaları yer aldı.
"200 MİLYON LİRAYA YAKIN ZARAR VAR"
M.A.Z. tarafından yaklaşık 9 milyon lira zarara uğratıldığını belirten emlakçı Furkan Taş, savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.
Taş, M.A.Z.'yi 2020 yılından beri tanıdığını belirterek, kendisine güven oluşturmak için çeşitli yöntemler kullandığını öne sürdü.
Taş, toplam mağduriyetin ise esnaf ve arsa sahipleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon liraya ulaştığını iddia etti.
Ayrıca M.A.Z.'nin 2005-2011 yılları arasında Kütahya'da, 2011-2018 yılları arasında ise Ordu'da benzer mağduriyetlere neden olduğunun sonradan ortaya çıktığını ileri sürdü.
ARSA SAHİPLERİ İNŞAATLARIN YARIM KALDIĞINI SÖYLEDİ
Mağdurlardan Fevziye Öter ise anlaşma yaptıkları inşaatın tamamlanmadığını belirtti.
Öter, kapılar, mutfak dolapları, duş kabini ve asansör gibi birçok işin yapılmadığını, kendilerine sürekli yeni tarihler verilerek oyalanıldığını iddia etti.
Öter, "Boyalar geldi" denilmesine rağmen inşaatta herhangi bir ilerleme olmadığını ve evlerine taşınamadıklarını ifade etti.
"ALACAKLILAR SÜREKLİ BİZİ ARIYOR"
Murat Başaran da sözleşme yaptıkları daireleri teslim alamadıklarını öne sürdü.
Başaran, arsaya ilişkin devir işlemlerinde sorun yaşandığını ve mağdur olduklarını belirterek, tamamlanması gereken işlerin maliyetinin en az 10 milyon lira olduğunu iddia etti.
M.A.Z.'nin kendi alacaklılarına mağdurların telefon numaralarını verdiğini de öne süren Başaran, bu nedenle alacaklıların kendilerini arayarak para talep ettiğini söyledi.
İNŞAAT İŞÇİSİ DE PARASINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ
İnşaatın bekçiliğini ve temizliğini yaptığını belirten işçi İsmail Atsat da parasının ödenmediğini söyledi.
Atsat, yaklaşık 500 bin liralık alacağının bulunduğunu belirterek, elektrik ve temizlik işlerinin ücretlerinin de kendisine verilmediğini öne sürdü.
"Ekmek paramı yedi" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlatan Atsat, alacağını istediğini belirtti.
Mağdurların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.