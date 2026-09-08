TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz bölge ile ile güçlü Orta Doğu inşa ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile ortak basın toplantısında konuştu. Kurtulmuş, "Terörsüz bölge ile ile güçlü Orta Doğu inşa ediyoruz " dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgesel sorunları ihmal edemeyiz. Irak'ın istikrarını önemsiyoruz.

Irak da silahlı terör gruplarından kurtulacak. Irak terörden temizlenecek. Terörsüz bölge ile ile güçlü Orta Doğu inşa ediyoruz.

Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın gelişmesini sağlayacak, hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin.